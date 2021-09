Far Cry 6 : le pire dictateur de la saga se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Far Cry 6, comme tous les autres opus de la saga, n'oubliera pas de briller grâce un autre grand méchant charismatique. Annoncé comme le “pire dictateur de la saga”, il sera incarné par Giancarlo Esposito, connu pour ses rôles dans The Mandalorian, The Boys ou Breaking Bad. Découvrez son portrait en vidéo.

Depuis Far Cry 3, la saga d'Ubisoft a mis un point d'honneur à mettre au centre de ses intrigues un grand méchant charismatique. Après le pirate Vaas, le fou furieux Pagan Min ou encore le dérangeant Joseph Seed de Far Cry 5, les joueurs devront se battre contre le terrifiant Anton Castillo dans Far Cry 6, le prochain opus à venir sur Xbox Series X et Series S, Xbox One, PS4 et PS5 ainsi que sur PC, Google Stadia et Amazon Luna ce 7 octobre 2021.

Et pour l'occasion, l'éditeur français s'est assuré les services d'un acteur de renom, à savoir Giancarlo Esposito, connu pour ses rôles diaboliques dans Breaking Bad, dans The Boys ou encore plus récemment dans The Mandalorian dans le peau de Moff Gideon. Et après avoir fait un tour d'horizon du monde ouvert, du scénario et des armes du jeu via un aperçu vidéo complet, Ubisoft nous invite désormais à en apprendre davantage sur l'antagoniste de cet opus.

Giancarlo Esposito dans la peau “du méchant le plus cruel” de la saga

Dans une vidéo intitulée “Tenez tête à Giancarlo”, l'acteur en profite pour avertir les joueurs : “Je suis Giancarlo Esposito, et je m'apprête à vous montrer le méchant le plus cruel que j'aie jamais incarné”. Tout un programme comme on connaît les précédentes prestations de l'acteur. Comme vous vous en doutez, le dictateur ne se fait pas prier pour vous prendre de haut, affirmant qu'Anton “possède une arme raffinée forgée dans l'or pur”, tandis que vous les rebelles utiliser “des cartables de collégiens”, une référence aux différentes armes que vous pouvez construire à l'aide de pièces de récupération dans le jeu.

Néanmoins, l'acteur est persuadé que vous lui offrirez un combat digne de ce nom. Tout en rappelant que “Far Cry est célèbre pour ses antagonistes hors du commun” et qu'il a bien “l'intention de faire honneur à cet héritage”. La question est donc la suivante : “Êtes-vous prêt à mourir pour votre cause ?”. La réponse sur consoles et PC le 7 octobre 2021 lors de la sortie de Far Cry 6 !