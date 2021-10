Gigabyte : son siège gaming gonflable est si moche que vous ne voudrez pas vous asseoir dessus

Gigabyte a créé la surprise en dévoilant sur Twitter un siège gaming d’un genre nouveau. En effet, celui-ci est gonflable. Si l’innovation est déjà assez improbable en soi, le projet tombe complètement à l’eau lorsque l’on s’attarde un tant soit peu sur son design. À tout point de vue, on ne peut vraiment pas dire qu’il s’agit d’une réussite.

Jusqu’à maintenant, Gigabyte s’est contenté de proposer des sièges gaming relativement classiques pour le milieu. Mais ça, c’était avant l’illumination du service Recherche et Développement, qui visiblement a trouvé une idée de génie. De quoi les joueurs ont-ils le plus envie ? D’un siège gonflable bien sûr. Plus sérieusement, on imagine que le constructeur a souhaité créer une petite révolution dans le monde du gaming. Sans mauvais jeu de mots, cette innovation manque un peu souffle.

Commençons par ce qui saute aux yeux. Le fauteuil arbore un design pour le moins douteux — et c’est un énorme euphémisme. Si l’on retrouve en effet certains codes de l’univers gaming, que Gigabyte cible allégrement avec des hashtags subtils comme #gaminglife, #Setup # ou encore #sofa (celui-là, on ne l’explique pas trop), il y a fort à parier que beaucoup de ne prévoient pas de l’intégrer à leur décoration.

Gigabyte crée la (mauvaise) surprise avec son siège gaming gonflable

Pourtant, à première vue, l’idée n’est pas si mauvaise. Bien qu’elle met de côté les joueurs PC de par la taille du fauteuil, on imagine que ce dernier coûte bien moins cher qu’un siège classique ou même qu’un canapé pour les détenteurs de consoles de salon. Mais c’est bien là toute l’erreur de Gigabyte : penser que les joueurs de salon seraient moins à cheval sur le design de leur setup.

Il suffit d’imaginer quelques secondes placer le fauteuil dans son intérieur pour réaliser qu’il va être bien difficile de l’accorder avec le reste de ses meubles. Sous le tweet, un utilisateur se permet même d’inviter Gigabyte « plutôt passer [leur] à fabriquer des produits qui n’explosent pas », en référence aux récents soucis rencontrés par les alimentations de la firme. Non, vraiment, même Burger King s’en est mieux sorti avec son propre siège gaming.

