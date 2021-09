Far Cry 6 : pas de ray tracing sur PS5/ Xbox Series X, Ubisoft se cherche des excuses

Joueurs de PS5 et Xbox Series X, si vous pensiez profiter du ray tracing en jouant à Far Cry 6, on a une mauvaise nouvelle pour vous. Ubisoft a annoncé que le jeu ne prendra pas pleinement parti des performances offertes par les consoles next-gen. Pour l’éditeur, c’est une question d’optimisation. Mais la véritable raison est probablement plus pécuniaire que cela.

L’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X a marqué une petite révolution dans le monde des consoles de salon. Pour la première fois, les joueurs peuvent profiter du ray tracing depuis leur canapé, sans avoir à débourser plusieurs centaines d’euros — voire souvent plus — pour une obtenir une carte graphique assez puissante. Aussi, ces derniers sont en droit de partir du principe que les jeux sortant sur les consoles next-gen embarquent cette technologie, du moins pour les titres AAA.

C’est sans compter sur Ubisoft, qui a subitement refroidi les ardeurs des fans de Far Cry à l’approche de la sortie du nouvel opus. Interrogée par nos confrères de wccftech, Stephanie Brenham, 3 D Team Lead Programmer chez le développeur, a déclaré que « le ray tracing est une fonctionnalité réservée à la version PC ». Une décision plus que discutable, mais à laquelle l’entreprise ne démord pas. « Sur consoles, notre objectif a été de tirer parti des nouvelles capacités du hardware, d’optimiser les performances visant la 4K et d’atteindre les 60 FPS. Tout ça en nous assurant que les nouvelles fonctionnalités du jeu, comme notre système climatique dynamique, fonctionnent sur toutes les plates-formes ».

Sur le même sujet : Far Cry 6 — scénario, gameplay, date de sortie, Ubisoft dévoile tout !

Ubisoft cache ses ambitions financières derrière de pâles raisons techniques

Étrange déclaration de la part d’Ubisoft donc, qui semble avoir oublié que la 4 K 60 FPS est déjà disponible sur PS5 et Xbox Series X et ce, avec ou sans ray tracing. De nombreux jeux l’ont déjà prouvé. Alors pourquoi cette punition pour les joueurs next-gen ? On peut sans mal imaginer que la véritable raison se trouve au niveau de son portefeuille. En effet, il faut souligner que Far Cry 6 sera également disponible sur PS4 et Xbox One. Face à la situation catastrophique des stocks de PS5 et Xbox Series X depuis leur sortie, l’éditeur a préféré jouer la carte de la sécurité.

Et par la même occasion, réduire l’écart technique entre les deux versions du jeu, qu’il s’agisse de faciliter le développement ou de ne pas laisser les joueurs last-gen lésés par les limitations de leur console. De là à dire que les dernières consoles sont superflues à ce stade, il n’y a qu’un pas. Sur une note un peu plus positive, on peut espérer que le ray tracing fasse son apparition dans une prochaine mise à jour du jeu. D’ici là, ce dernier sort le 7 octobre prochain. Si la technique ne sera pas au rendez-vous pour tous, le scénario, tournant autour du terrible dictateur incarné par Giancarlo Esposito, promet d’en faire trembler plus d’un.

Source : wccftech