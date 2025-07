Bose QuietComfort Ultra : Boulanger brade le casque sans fil à un super prix grâce à cette offre

En cette période estivale, Boulanger a décidé de brader un très bon casque sans fil de la marque Bose. Actuellement, le site marchand français vous permet d'avoir le Bose QuietComfort Ultra à moins de 290 euros seulement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le Sony WH-1000XM5 à prix réduit, c'est au tour d'un autre casque sans fil de bénéficier d'une offre promotionnelle intéressante. Proposé en trois coloris (noir, bleu ou argent), le Bose QuietComfort Ultra est vendu par Boulanger au prix de 289,95 euros au lieu de 349,99 euros, soit 60 euros de moins par rapport au dernier tarif appliqué avant la réduction.

Pour information, le montant de 289,95 euros est obtenu lorsque le produit est ajouté au panier et l'offre promotionnelle est valable jusqu'au vendredi 11 juillet 2025.

Le casque QuietComfort Ultra de Bose est en promo chez Boulanger

Dévoilé en même temps que deux autres modèles de la gamme en septembre 2023, le Bose QuietComfort Ultra embarque une réduction de bruit qui se décline en trois modes : le Quiet Mode, l'Aware Mode et l'Immersion Mode.

Le troisième mode cité combine une réduction totale de bruit et le Bose Immersive Audio. Le casque sans fil dispose aussi de micros qui se concentrent seulement sur votre voix, pour des appels parfaitement clairs.

Avec son autonomie estimée à 24 heures, les futurs propriétaires du casque Bose auront l'occasion de profiter de leur musique durant une journée complète. Doté de la certification Snapdragon Sound pour Android et du couplage rapide grâce à Google Fast Pair, le casque Bose peut être relié à distance à d'autres appareils, via la technologie sans fil Bluetooth 5.3. Enfin, le QC Ultra de Bose est fourni avec un kit de coussinets, un étui de transport et un câble de chargement USB-C.