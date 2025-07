Android 16 bétonne la sécurité de votre smartphone : tous les réglages qu’il faut activer immédiatement

Android 16 apporte aussi beaucoup de nouveautés pour renforcer la sécurité de votre smartphone. On vous propose de faire le tour des options à activer dès maintenant pour protéger votre appareil du risque de piratage.

Depuis Android 15, les smartphones de l'écosystème bénéficient de nombreuses options pour renforcer la sécurité. Notamment une protection contre le vol qui détecte les mouvements suspects évoquant l'action d'un pick-pocket. Ou encore la détection du spam téléphonique sur les Pixel.

Or, ces options n'étaient jusqu'ici pas toujours très faciles à trouver et à configurer. C'est justement l'une des grandes nouveautés qui arrivent avec Android 16 – sous la forme d'un mode baptisé Protection Avancée. Vous pouvez aussi activer individuellement les options de ce mode pour rendre l'utilisation de votre téléphone moins contraignante.

1. Activez tout avec le mode de Protection Avancée

Le mode Protection Avancée permet, on vous le disait, d'activer en très peu d'actions toute une série de fonctionnalités de sécurité. Ce mode de haute sécurité qui peut parfois être un peu contraignant est idéal pour les personnes exposées comme les journalistes, ou les professionnels de la politique. Il implique entre autres les modalités suivantes :

Blocage du port USB-C du mobile lorsque l'écran est verrouillé.

Blocage de l'installation d'applications à partir de sources inconnues.

Désactivation des réseaux mobiles anciens comme la 2G.

Obligation d'utiliser le HTTPS lors de la navigation sur internet.

Applications de contraintes sur la restauration système.

Pour l'activer :

Allez dans les Réglages .

. Allez dans Sécurité et vie privée > Protection Avancée .

. Activez le mode.

Votre smartphone va alors redémarrer pour activer toutes ces protections. De quoi tenir à l'écart la plupart des menaces telles que les malware ou tentatives de spoofing, une attaque qui consiste à forcer la connection du smartphone à passer sur une antenne contrôlée par des pirates.

2. Cachez les notifications sensibles sur écran verrouillé

Cette option apporte un vrai plus pour votre sécurité – on peut l'activer individuellement dans les réglages des notifications. Android 16 utilise l'IA pour déterminer si certaines notifications représentent un risque pour votre sécurité. Cela concerne en particulier les codes à usage uniques reçus par SMS.

Désormais, dès que ce type de message est reçu, Android 16 va tout simplement empêcher tout autre personne que vous de les lire. En effet, il est alors obligatoire de déverrouiller votre appareil et d'aller dans l'application message pour les consulter.

3. Laissez votre mobile détecter pour vous les arnaques

Cette option se trouve dans les réglages des appels. Très concrètement, l'IA détecte les appels douteux et les messages qui ressemblent à des arnaques avant de les signaler comme suspects. Le système peut également aller plus loin en triant et en cachant ces messages automatiquement.

4. Évitez les applications douteuses

Cette option est liée à Google Play Protect. Il s'agit de scanner les applications aussi pendant l'installation, y compris s'il s'agit d'APK installées hors du Play Store. Le système analyse le comportement du programme notamment au niveau des permissions. Et peut interrompre l'exécution.

5. Évitez tout risque d'interception des appels

L'option se trouve dans les réglages du Centre de Sécurité. Android 16 peut détecter la connexion de votre smartphone à une antenne douteuse, probablement contrôlée par des pirates. Ces derniers peuvent en effet déployer près de vous une antenne 2G peu sécurisée que votre mobile risque d'accrocher automatiquement.

Tout ce qui passe alors par ce point d'accès peut être écouté en temps réel. L'option à activer empêche justement d'utiliser ces réseaux mobiles anciens comme la 2G pour éviter ce risque.