Poco X7 Pro : ce smartphone puissant passe à moins de 300 €, c’est une affaire !

Les smartphones puissants sont souvent les modèles les plus chers et c’est bien dommage pour les fans de gaming qui ont besoin de belles performances pour faire tourner les meilleurs jeux disponibles sur Android. Heureusement, le Poco X7 Pro est actuellement en promotion pour moins de 300 euros. C’est l’occasion de se faire plaisir sans se ruiner.

Le Prime Day continue de plus belle avec une nouvelle offre sur un smartphone bien connu des gamers : le Poco X7 Pro. Pour rappel, Poco est une marque de Xiaomi dédiée aux modèles puissants avec un excellent rapport qualité-prix.

Lancé en janvier 2025, il est normalement en vente au prix de vente conseillé de 373 € dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Mais à l’occasion du Prime Day, Amazon le propose à seulement 292 euros. Pour pouvoir profiter de cette offre, il faut être abonné à Amazon Prime. Si vous ne l’êtes pas, ce n’est pas grave puisque vous pouvez souscrire gratuitement à une offre d’essai de 30 jours.

Poco X7 Pro : un rapport performance-prix imbattable

Vous cherchez un smartphone puissant et pas cher ? Le Poco X7 Pro est fait pour vous. Il est équipé de la puce Dimensity 8400‑Ultra gravée en 4 nm, un SoC qui offre des performances proches des modèles haut de gamme. Associé à 8 de RAM et 256 Go de stockage, il se montre à l’aise dans toutes les situations, même les plus exigeantes comme le gaming.

S’il a été conçu principalement pour les amateurs de jeux vidéo, son design n’a pas été sacrifié. Sobre et discret, il convient à tous les profils d’utilisateurs. Le Poco X7 Pro ne se contente pas d’être performant. Il propose aussi un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale.

Un module photo convaincant avec son capteur principal 50 MP et une très généreuse batterie de 6000 mAh. Celle‑ci est compatible avec une charge rapide de 90 W, idéale pour faire le plein très rapidement. Enfin, il est certifié IP68.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test complet du Poxo X7 Pro.