Amazon lance Luna, le service de cloud gaming rival de Stadia et xCloud

Amazon vient de lancer Luna, son propre service de cloud gaming. Bientôt disponible sur PC, Mac, Fire TV, iPhone, iPad et sur Android, le service permettra de jouer en ligne à plus de 100 jeux pour la somme de 5,99$/mois. L'abonnement en accès anticipé est moins cher que celui de xCloud ou de Google Stadia.

Comme le voulaient les rumeurs, Amazon s'est finalement avancé dans l'arène du cloud gaming sur les traces de Google, Microsoft ou Sony. Pour la somme de 5,99 dollars par mois, les utilisateurs peuvent jouer à plus de 100 jeux populaires, dont Resident Evil 7: Biohazard, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu et Brothers: A Tale of Two Sons, directement depuis les serveurs d’Amazon Web Services (AWS). Un seul et même compte sera utilisable sur deux appareils en simultané.

Plus de 100 jeux en 4K et 60fps pour 5,99 dollars par mois

Sans surprise, Amazon assure que le catalogue est appelé à s'étoffer dans les mois et années à venir. Les productions estampillées Ubisoft seront intégrées au catalogue. Pour les fans du studio, Amazon proposera d'ailleurs un bouquet spécial Ubisoft+, qui donne l'accès à de nombreux jeux développés par Ubisoft. Des titres comme Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6, et Immortals Fenyx Rising seront accessibles dès le jour de leur sortie contre un forfait supplémentaire (dont le montant est actuellement inconnu). Tous les jeux du catalogue de Luna seront disponibles en 4K/60fps. Evidemment, il faudra disposer d'une connexion Internet de qualité pour diffuser les jeux en streaming.

“Les joueurs peuvent profiter des jeux Luna sur leurs appareils préférés sans longs téléchargements ou mises à jour, matériel coûteux ou configuration compliquée. Ils peuvent même commencer à jouer sur un écran et reprendre et continuer sur un autre” explique Amazon dans un communiqué de presse. Comme Google Stadia, Amazon Luna joue la carte de la simplicité. Entre les lignes, Amazon suggère qu'il n'est plus nécessaire d'investir dans une console next gen onéreuse, comme la PS5 ou la Xbox Series X. La firme de Jeff Bezos positionne Luna comme une alternative à moindre coût pour les joueurs.

Dans un premier temps, le service est uniquement disponible en accès anticipé pour les internautes américains. Pour l'heure, Amazon n'a pas évoqué la date de sortie en France de Luna. Le service sera d'abord proposé sur PC, Mac, Fire TV, iPhone et iPad. Plus tard, Luna sera déployé sur Android. Pour jouer sur iOS, il faudra absolument passer par un navigateur. Aucune application Luna ne sera proposée sur l'App Store, dont les conditions en matière de Cloud Gaming sont strictes. Sans surprise, Amazon va intégrer Twitch à l'interface de Luna. Les abonnés pourront ainsi afficher les flux Twitch en parallèle de leur partie. Dans la même optique, vous pourrez lancer une partie sur Luna directement depuis l'interface de Twitch.

Amazon lance une manette Luna Controller à 49,99 dollars

Pour accompagner Luna, Amazon va commercialiser une manette de jeu, la Luna Controller. Compatible avec la technologie Direct Cloud, la manette se connecte automatiquement à tous vos appareils en passant par votre réseau WiFi domestique. Cette technologie s'appuie sur “une conception à plusieurs antennes” afin de réduire la latence au maximum. “La manette Luna se connecte directement aux serveurs cloud, les joueurs peuvent facilement passer d'un écran à l'autre sans appairage supplémentaire ni changement de configuration” glisse la firme américaine. Amazon précise que la manette est compatible avec Alexa, son assistant vocal intelligent. Durant la période d'accès anticipé, la manette est proposée à 49,99 dollars.

En accès anticipé, Luna est moins cher que xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft, et Google Stadia. xCloud est en effet proposé à 14,99 dollars par mois. De son côté, Stadia est facturé à 9,99 dollars par mois. Pour jouer à certains titres, il est régulièrement nécessaire de repasser à la caisse pour les abonnés Stadia. Attention, le prix de 5,99 dollars de Luna est uniquement valable dans le cadre du programme d'accès anticipé. Lors du lancement en version finale, Amazon pourrait revoir ses prix.

Que pensez-vous de l'offre d'Amazon ? Le géant du commerce en ligne peut-il rivaliser avec les services de Microsoft ou Google ? Pourriez-vous abandonner Stadia ou xCloud pour Luna ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.