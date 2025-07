Et si Google Maps avait existé sur un Nokia 3210 ? Voilà à quoi ressemblerait votre « GPS » dans les années 2000

Un designer s’est amusé à recréer Google Maps sur les vieux téléphones Nokia. Le résultat, tout en points noirs, plonge les fans dans la nostalgie. Cette idée insolite montre à quel point nos smartphones ont évolué.

Avant l’arrivée des smartphones modernes, les téléphones portables se contentaient de fonctions basiques : appels, SMS et le légendaire jeu Snake. Des modèles comme le Nokia 3210 ou le 3310 ont marqué une génération entière grâce à leur robustesse et leur autonomie record. À une époque où la batterie durait une semaine, l’idée d’une application comme Google Maps paraissait totalement irréaliste.

De son côté, Google Maps s’est imposé depuis 2005 comme l’outil indispensable pour se repérer et voyager. D’abord sur ordinateur, puis sur les smartphones, il a changé notre façon de nous déplacer. Un designer a voulu imaginer ce que ce service aurait donné sur un vieux Nokia, notamment le 3210 sorti en 1999. Dans une courte vidéo partagée sur X, il dévoile une version rétro totalement en points noirs.

Voici à quoi aurait ressemblé Google Maps sur un vieux Nokia

Dans ce concept de Google Maps sur un Nokia 3310, tout est simplifié à l’extrême : distance restante, flèches de direction basiques et une carte en points. Bien que minimaliste, cette version semble presque utilisable et ferait rêver les fans de l’époque. On y retrouve un esprit nostalgique qui rappelle combien la technologie a progressé. Aujourd’hui, l’application intègre des images satellites, des données en temps réel et même la vue immersive 3D, difficile d’imaginer tout ça sur un écran monochrome.

Cette vidéo montre aussi la différence énorme avec nos smartphones actuels, comme le tout nouveau Samsung Galaxy S25, capable d’afficher des cartes ultra détaillées et d’exécuter des calculs complexes en un clin d’œil. En attendant, pour vraiment maîtriser toutes les options actuelles de Google Maps, vous pouvez vous référer à notre article « Google Maps : toutes les fonctionnalités à connaître pour ne plus jamais vous perdre ». Une bonne façon de (re)découvrir tout le potentiel caché de l’appli. Ce concept rétro reste avant tout un hommage amusant à une époque où la simple idée d’un GPS sur téléphone semblait relever de la science-fiction.