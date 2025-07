Après quelques photos ayant fuité il y a quelques semaines, le Pixel 10 Pro se dévoile à nouveau sur le Web. Une petite annonce postée sur un site chinois propose d'acquérir la carte-mère du smartphone, petite annonce qui est également accompagnée de nouvelles photos de l'appareil.

Bien qu'aucune date de lancement des Pixel 10 n'ait été encore officiellement annoncée par Google, informations et photos volées concernant les nouveaux smartphones commencent à se répandre comme une traînée de poudre sur le Web. Ainsi en juin dernier, on découvrait les premières photos du Pixel 10 Pro, tandis que la semaine dernière c'est la fiche technique des 10 Pro et 10 Pro XL qui était dévoilée.

Plus surprenant, c'est aujourd'hui la carte-mère du Pixel 10 Pro qui est déjà mis en vente sur un site de vente en ligne. Mais il n'y a pas que ça : sur les photos de la petite annonce ainsi créée, on y voit également des photos de l'avant et de l'arrière du smartphone. De quoi confirmer les rumeurs concernant le design de l'appareil ? On fait le point.

Le Pixel 10 Pro apparaît déjà sur un site de petites annonces

C'est sur un site chinois que l'on peut découvrir une petite annonce pour le moins inhabituel. Un vendeur propose la carte-mère d'un smartphone qui ne devrait pas être commercialisé avant plusieurs semaines, le Pixel 10 Pro. S'il explique qu'il s'agit en réalité d'un “prototype d'ingénierie”, un modèle qui est utilisé pour validation par le constructeur et avant production à grande échelle, tout coïncide avec les informations dont on disposait jusqu'à présent concernant le futur smartphone.

Sur l'une des photos, on peut découvrir ainsi le nouveau Tensor G5, le processeur qui fait palpiter le smartphone. Certains éléments de la photo ont été floutés, afin que Google ne remonte pas à la source de la suite. Rappelons que, pour la première fois, le SoC des prochains Pixel est conçu par TSMC et non par Samsung.

Sur deux autres photos, on découvre également l'avant et l'arrière du Pixel 10 Pro. Comme on s'y attendait, et conformément aux photos volées de juin dernier, aucun changement n'est à signaler : le Pixel 10 Pro ressemble trait pour trait au Pixel 9, avec son bloc de 3 capteurs photo situé à l'arrière et si caractéristique des Pixel de Google. Même chose pour la face avant. Le poinçon dédié aux selfies est toujours là, tandis que le smartphone profite toujours des mêmes bords arrondis en façade.

Bref, il ne faut pas probablement s'attendre à une révolution en matière de design. Si l'on s'en tient au calendrier habituel, le Pixel 10 devrait être officiellement annoncé par Google d'ici quelques semaines. Pour mémoire, le Pixel 9 avait été dévoilé le 13 août 2024, tandis que sa date de commercialisation avait été calée au 21 août. Cette année, les rumeurs affirment que Google aurait fixé la date de lancement de ses nouveaux smartphones au 20 août 2025.