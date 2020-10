Ubisoft reporte la sortie de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine à 2021

Lors de la présentation de ses résultats semestriels, Ubisoft a confirmé que Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine ne sortiront pas cette année. L’épidémie de Covid-19 a provoqué des retards dans les développements. Mais l’éditeur confirme que la nouvelle date de sortie est calée entre les mois d’avril et de septembre 2021.

Aujourd’hui, Ubisoft a présenté ses résultats pour le premier semestre 2020 (clos au 30 septembre 2020). Un premier semestre assez fort puisque les principaux indicateurs observent une hausse significative : chiffre d’affaires (757 millions d'euros), résultats d’exploitation, etc. Toutes les grandes licences de la firme française ont participé à cette belle performance : Assassin’s, Tom Clancy (Rainbow Six, The Division, The Crew, For Honor) ou encore Just Dance.

Sur le troisième trimestre fiscal, qui a commencé en octobre et va jusqu’en décembre, Ubisoft attend également d’excellents résultats, boostés par la sortie des nouvelles consoles, les Xbox Series X / Series S et les PlayStation 5 classique et Digital Edition. L’éditeur annonce un chiffre d’affaires compris entre 860 et 960 millions d’euros, contre 455,5 millions d’euros sur la même période l’année précédente. Cependant, un élément vient ternir ce beau tableau.

Les prochains Far Cry et Rainbow Six reportés en 2021

Ubisoft émet en effet une alerte sur ses résultats annuels. Son chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice 2020/2021 n’atteindra pas ses objectifs. Selon la firme, il s’établira entre 2,25 et 2,4 milliards d’euros, contre une fourchette de 2,35 à 2,65 milliards d’euros. En cause, une évolution des taux de change défavorable et le report de deux jeux importants au catalogue : Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine. Ces deux titres, attendus pourtant cette année, sont reportés à l’année prochaine.

La principale raison du report est évidente : l’épidémie de Covid-19 a engendré des retards dans le développement. Les deux jeux sortiront au premier semestre de l’exercice 2021/2022 d’Ubisoft. Soit entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, à en croire le quotidien Le Figaro.

Six jeux Ubisoft sur les nouvelles consoles en 2020

Pour contrebalancer, cinq jeux arriveront au troisième trimestre en boite et en version dématérialisée : Assassin’s Creed Valhalla, Family Feud, Just Dance 2021, Immortals Fenyx Rising et Watch Dogs Legion. Sur ces cinq titres, quatre (ceux en gras dans le texte) arriveront sur les nouvelles consoles de salon. Aucun ne leur sera cependant exclusif. Notez aussi qu’Ubisoft prévoit aussi de lancer sur ces consoles Rainbow Six Siege et Watch Dogs (premier du nom) au format digital. Pour vous consoler de ce report, retrouvez ci-dessous le dernier trailer d'Assassin's Creed Valhalla, qui sortira bien le 10 novembre. Enjoy !

Source : Le Figaro