Voici quand Apple dévoilerait le successeur de l’iPhone 16e

En février 2025, Apple a présenté l’iPhone 16e, un téléphone qui prenait la relève de la gamme SE, la plus abordable du catalogue de la firme. Selon les rumeurs, un successeur serait d’ores et déjà dans les tuyaux. Apple aurait déjà désigné les fournisseurs de l’écran de ce nouveau smartphone, laissant présager de sa période de commercialisation.

Apple a toujours défendu son positionnement premium. Et ce même quand il s’agit de proposer des produits « abordables » comme le Mac mini, l’iPad « standard », l’Apple Watch SE ou encore la gamme iPhone SE. Tous ses produits, malgré leur positionnement tarifaire plus agressif dans le catalogue de la firme, doivent offrir l’expérience « Apple », avec Continuity, Siri, la maintenance logicielle longue durée, la fluidité et la puissance, l’App Store et bien d’autres choses.

Seulement, pour baisser le prix, Apple doit faire des concessions. Et bien souvent, Apple ne choisit pas des composants ou des châssis de moins bonne qualité. Elle préfère choisir ceux qui ont déjà été amortis. L’iPhone 16e, sorti en février 2025, en est la preuve flagrante. Héritier des iPhone SE, l’iPhone 16e reprend une grande partie des attributs de l’iPhone 14, avec pour grande différence l’équipement photo, le port USB-C et le processeur.

Le remplaçant de l'iPhone 16e aura un écran OLED recyclé

L’iPhone 16e s’appuie dont beaucoup sur le recyclage. Et son successeur ne devrait pas faire exception. Les rumeurs évoquent depuis plusieurs mois le développement chez Apple d’un iPhone 17e pour renouveler son offre « abordable ». Et une nouvelle fuite vient corroborer ces dires. Le quotidien en ligne coréen The Elec affirme en effet que la firme a choisi de recycler l’écran de l’iPhone 16e pour équiper son remplaçant. Soit une dalle OLED de 6,1 pouces, déjà utilisée par Apple depuis l’iPhone 14. L’écran serait produit par BOE et Samsung Display, avec LG Display en renfort.

Selon le quotidien coréen, cette information permet d’établir une période de lancement pour l’iPhone 17e : le printemps 2026. Soit un peu plus d’un an après l’arrivée de l’iPhone 16e. Ce qui correspond plus ou moins à la prévision de Ming Chi Kuo, le célèbre analyste financier taïwanais. Le recyclage de composant ne s’arrêtera certainement pas à l’écran. D’autres éléments seront certainement repris de l’iPhone 16e… et donc de l’iPhone 14, toujours dans l’objectif de réduire les coûts pour baisser le prix de vente et rester attractif face à la concurrence chinoise et coréenne.

Vers deux lancements par an pour les iPhone ?

La gamme des iPhone E (qui succède aux iPhone SE) a un important rôle à jouer dans la stratégie d’Apple. Elle permet à la firme de maintenir un bon volume de ventes, en attaquant des segments de marché qu’elle a abandonné ses 10 dernières années au profit du haut de gamme. Elle augmente également le nombre d’utilisateurs d’iPhone et donc de clients potentiels pour ses autres lignes de produits (Mac, Watch, iPad) et ses offres de service (iCloud, App Store, Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness).

En outre, Apple s’appuierait sur les iPhone E pour séparer en deux temps ses lancements de smartphones, conservant la gamme Pro pour septembre et réservant les gammes E, « standard » et Plus en avril. Ainsi, Apple aurait deux fenêtres commerciales pour ses smartphones et non plus qu’une seule, à l’image de Samsung avec les Galaxy S en hiver et les Galaxy Z durant l’été.