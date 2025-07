Copilot Plus est enfin sur le point d’arriver dans les PC de bureau (il était temps !)

Les dernières nouveautés IA de Copilot, jusqu'ici réservées à certains PC “Copilot Plus” vont rapidement débarquer dans les PC de bureau. Les dernières puces Intel Arrow Lake ont en effet tout ce dont les ordinateurs ont besoin pour faire tourner l'IA de Microsoft.

L'arrivée des dernières nouveautés de l'IA Copilot dans Windows 11 a pour l'instant créé une situation étrange dans le secteur des PC. D'un côté, certains portables très récents marqués de la mention Copilot Plus y ont déjà accès. De l'autre, il y a le reste des PC, notamment les PC de bureau qui restent incompatibles avec ces outils.

Le problème, c'est que les fonctionnalités les plus puissantes de Copilot ont besoin d'un processeur doté d'une enclave (ou NPU) spécifiquement dédiée au calcul neural. Lancées en octobre dernier, les puces Intel Core Ultra pour ordinateur de bureau, disposait bien du NPU nécessaire. Mais ce dernier n'était pas capable d'atteindre les 40 TOPS requis pour activer toutes les fonctionnalités Copilot Plus.

Intel est sur le point de débloquer l'arrivée de Copilot Plus sur les PC de bureau

Tout devrait changer avec l'arrivée dans les prochaines semaines d'un refresh de la gamme de processeurs Arrow Lake chez Intel. Ces derniers seraient, selon nos confrères de ZDnet Korea, enfin dotés d'un NPU qui répond à la configuration minimale requise pour Copilot. Selon le blog, Intel passerait en effet au même type de NPU que celui qui fait tourner les PC portables Copilot Plus déjà sur le marché.

Il s'agirait d'ailleurs de leur principale nouveauté. Car si on laisse de côté de probables fréquences d'horloge plus rapides, il ne serait pas question de plus de coeurs CPU ou GPU. Reste à savoir si, au-delà de leur nouveau NPU, ces puces seront à même de convaincre l'ensemble de leurs clients habituels. En particulier les gamers qui sont déjà un peu déçus par les performances des puces Arrow Lake actuelles.

Même si il faut laisser le bénéfice du doute à Intel – notamment du côté des fréquences. On croise donc les doigts pour que cette fois ci, les prochaines puces Arrow Lake dépasseront enfin la génération Raptor Lake dans les benchmarks…