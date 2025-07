Apple Watch Ultra 2 : le prix de la montre connectée chute de 160 €, vite !

Si vous cherchez à vous offrir la meilleure montre connectée du moment, vous êtes au bon endroit. À l’occasion du Prime Day, Amazon brade l’Apple Watch Ultra 2. Son prix de vente conseillé est de 899 €, mais vous pouvez vous l’offrir en ce moment pour seulement 739 €. L’occasion parfaite pour vous équiper à monde coût.

Le Prime Day Amazon actuellement en cours et les bons plans continuent de pleuvoir. Des milliers de produits sont affichés à prix réduit. Et bonne nouvelle, les produits Apple n’y échappent pas. Si vous n'êtes pas abonné, il est encore temps de le faire. Amazon vous propose de tester gratuitement les services de Prime durant 30 jours. Vous pouvez ainsi profiter des promotions immédiatement.

L’Apple Watch Ultra 2 est un modèle de montre connectée haut de gamme. La smartwatch est un condensé de toutes les dernières technologies en matière de santé et de pratique du sport. Seul inconvénient de taille : son prix excessif de 899 euros.

Si cette montre intelligente vous fait de l’œil depuis sa sortie, mais que vous attendiez une baisse de prix conséquente pour craquer, c’est le moment de vous faire enfin plaisir ! Grâce à une réduction de 160 euros, l’Apple Watch Ultra 2 est affichée à seulement 739 euros.

Mais attention, les stocks sont limités et les offres du Prime Day s’arrêtent le 11 juillet. Il ne faut donc pas passer à côté de cette occasion.

Amazon baisse le prix de l’excellente Apple Watch Ultra 2

Apple a encore dépassé toutes les attentes en sortant sa montre la plus ambitieuse : l’Apple Watch Ultra 2. Si le design reste identique à celui du premier modèle, cette version progresse nettement sur le plan technique. Elle embarque désormais la puce Apple S9, 30 % plus rapide que la précédente S8, et intégrant un moteur dédié à l’intelligence artificielle pour des fonctionnalités toujours plus avancées.

L’écran AMOLED de 1,9 pouces bénéficie de la fonction always‑on et affiche une luminosité impressionnante de 3000 nits pour une lisibilité parfaite, même en plein soleil ou dans des conditions lumineuses extrêmes.

Son boîtier en titane lui confère une robustesse exceptionnelle, et sa conception est adaptée aux environnements extrêmes. Étanche à 100 mètres et certifiée pour résister à la poussière, elle est parfaitement adaptée pour toutes les activités nautiques.

Avec ses nombreux capteurs embarqués, la montre offre un suivi complet de la santé et des activités sportives : qualité du sommeil, activités physiques, fréquence cardiaque avec alertes en cas d’irrégularités, ECG, taux d’oxygène dans le sang et même température corporelle pour, entre autres, aider à prédire les cycles d’ovulation.

Enfin, l’autonomie peut atteindre jusqu’à 36 heures en utilisation classique, et jusqu’à 72 heures en mode économie d’énergie. En bref, il s’agit de la montre connectée ultime, conçue pour repousser vos limites tout en restant fiable dans toutes les situations.