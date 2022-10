Fallout 4 aura le droit à son patch PS5 et Xbox Series X en 2023

A l'occasion du 25e anniversaire de la licence Fallout, Bethesda vient d'annoncer l'arrivée surprise d'un patch next-gen sur PS5, Xbox Series X et PC pour Fallout 4. Au programme, de meilleurs graphismes, un framerate plus élevé et une définition en 4K.

Depuis la sortie des consoles next-gen en fin d'année 2020, de nombreux titres cultes de la PS4 et de la Xbox One ont reçu un patch PS5 et Xbox Series. Ce fut notamment le cas de GTA V, de The Last of Us Part 2, de Control ou encore Uncharted 4 pour ne citer qu'eux. Nous avons également eu le droit à quelques Remastered comme celui d'Alan Wake par exemple.

Sorti en 2015 sur Xbox One, PS4 et PC, Fallout 4 reste l'un des opus les plus populaires de la licence éponyme de Bethesda. Or et à l'occasion du 25e anniversaire de la franchise, l'éditeur américain désormais propriété de Microsoft a annoncé une bonne nouvelle. En effet, le titre va recevoir un patch next-gen sur Xbox Series X/S, PS5 et PC en 2023.

Fallout 4 va recevoir un patch next-gen sur PS5, Xbox Series et PC

“Préparez vous pour le futur : une mise à jour next-gen arrive sur Fallout 4 ! Prévue pour 2023, cette mise à jour sera gratuite pour les systèmes Xbox Series X/S, Playstation 5 et Windows PC. Elle comprendra un mode Performance pour des fréquences d'images élevées, un mode Qualité pour du gameplay en 4K, des corrections de bugs et même du contenu bonus du Creation Club”, précise Bethesda sur un article de blog officiel.

Une excellente nouvelle pour les fans donc, qui pourront redécouvrir sur consoles et PC les Terres désolées de Fallout 4 dans les meilleures conditions. Notez toutefois que d'excellents mods sur PC font déjà parfaitement le job.

Par ailleurs, Bethesda a également annoncé de nouveaux contenus à venir sur Fallout 76 pour célébrer ce 25e anniversaire. Un nouvel évènement temporaire baptisé Spooky Scorched ouvre notamment ses portes et sera accessible jusqu'au 8 novembre 2022. Et chaque jour, du 25 octobre au 8 novembre, les joueurs pourront prétendre à un article gratuit à l'Atomic Shop. Pour rappel, The Witcher 3 doit lui aussi accueillir un patch PS5 et Xbox Series X/S. D'après CD Projekt RED, le déploiement de cette mise à jour next-gen est toujours prévu d'ici la fin d'année 2022.