Xbox Series X : Skyrim, Fallout 4 et Dishonored seront bientôt compatibles avec le FPS Boost

Skyrim, Fallout 4 ou encore Dihonored : la liste des jeux compatibles avec le FPS Boost sur Xbox Series X s'agrandit. Le rachat de Bethesda, le studio à l'origine des titres, par Microsoft y est sûrement pour quelque chose. Les jeux rejoignent ainsi Far Cry 4, Watch Dogs 2 et Sniper Elite 4.

Le mois dernier, Microsoft a dévoilé son mode FPS Boost, qui permet de doubler le nombre de FPS des jeux des anciennes générations sur Xbox Series X et S. Ce mode présente un avantage non négligeable pour les développeurs, qui n'ont rien à faire pour obtenir cette performance. Les joueurs, quant à eux, peuvent ainsi profiter de la rétrocompatibilité sans sacrifier la fréquence d'image qu'offre la dernière console de Microsoft.

Il y a peu, l'Union Européenne a validé le rachat de Bethesda par la firme pour la somme de 7,5 milliards de dollars. Les effets commencent à se faire sentir, comme l'arrivée d'une vingtaine de jeux sur le Xbox Game Pass. Mais il semblerait que Microsoft avait également d'autres plans en tête en signant le chèque. Larry Hryb, directeur de programme Xbox Live, a déclaré dans un podcast que plusieurs titres Bethesda seront bientôt compatibles avec le FPS Boost. Parmi eux, on retrouve notamment Skryim (la Special Edition), Fallout 4, Fallout 76, Dishonored (la Definitive Edition) et Prey.

Faites le plein de FPS sur Skyrim et Fallout 4

Larry Hryb n'a pas précisé que cette annonce est la conséquence du rachat de Bethesda, mais il est fort à parier que ce soit le cas. Il n'a pas non plus annoncé de date précise pour la disponibilité de la fonctionnalité sur ces jeux. Ces derniers rejoignent ainsi les rangs du peu de jeux actuellement compatibles avec cette dernières, à savoir Far Cry 4, Watch Dogs 2, Sniper Elite 4, EA Sports UFC 4 et New Super Lucky's Tale.

Une liste qui a toutefois pour vocation de s'agrandir donc. On imagine qu'il ne sera pas nécessaire à Microsoft d'aligner plusieurs milliards de dollars en rachetant d'autres studios pour l'agrandir. Toutefois, la firme a déclaré que le FPS Boost ne pourra s'appliquer à l'ensemble de la ludothèque de la Xbox Series X. On espère néanmoins voir d'autres grands titres, qui ont fait les belles heures de l'ancienne génération de consoles, profiter du boost significatif offert par le mode.