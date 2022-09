The Witcher 3 : la version PS5 et Xbox Series X arrivera bien en 2022

The Witcher 3 va avoir le droit à une version améliorée pour PS5 et Xbox Series X. Attendue de longue date, elle sortira finalement avant la fin de l’année 2022. C’est le studio CD Projekt qui l’a annoncé dans un tweet.

The Witcher 3, sorti en 2015, est considéré comme l’un des meilleurs action/RPG de l’histoire du jeu vidéo. Il va prochainement avoir le droit à une nouvelle jeunesse avec une version « new-gen », donc dédiée à la PS5 et la Xbox Series X (mais aussi PC). Aujourd’hui, nous avons une fenêtre de sortie.

Dans un tweet, le studio a en effet annoncé que cette version revue et corrigée de The Witcher 3 arrivera bien avant la fin de l’année 2022. Une excellente nouvelle, puisque ce projet (initialement prévu pour 2021) a sans cesse été reporté à cause de soucis de développement.

The Witcher 3 sera plus beau que jamais sur PS5 et Xbox Series X

Cette version « new-gen » comprendra de grosses améliorations graphiques et l’ajout du ray-tracing. Attention, il s’agit là du même jeu qu’à l’origine. Les graphismes ont été réhaussés, et non retravaillés à partir de zéro comme c’est le cas pour le récent The Last of Us Part I, qui lui est un Remake. La différence est parfois ténue entre Remake et Remaster. Cette version PS5 et Xbox Series X a été conçue par Saber Interactive (maintenant intégré au studio), déjà à l’œuvre sur la version Switch.

Le Remaster de The Witcher 3 n’est pas le seul gros projet sur le feu pour CD Projekt Red. Maintenant que les soucis ont été réglés sur Cyberpunk 2077, le studio a annoncé l’arrivée prochaine (2023) de la première grosse extension du jeu. Nommée Phantom Liberty, ce DLC prendra place pendant la campagne principale et nous permettra d’explorer plus en profondeur le quartier de Pacifica. Un contenu qui devrait égaler en taille les extensions de The Witcher 3, à savoir Hearts of Stone et Blood and Wine.

Le studio travaille également sur un quatrième volet de The Witcher, cette fois basé sur l’Unreal Engine 5. Il ne compte pas lâcher Geralt de Riv de sitôt, puisque cet épisode a été décrit comme le point de départ d’une nouvelle saga.