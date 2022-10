Resident Evil 4 : le remake du jeu culte sera aussi long que l’original

Resident Evil 4 Remake est attendu pour 2023 et quelques infos intéressantes commencent à tomber. La dernière concerne sa durée de vie. Cette nouvelle version ne sera pas plus longue que l’originale, mais pas plus courte non plus.

Après Resident Evil 2 en 2019 et Resident Evil 3 en 2020, c’est au tour de Resident Evil 4 d’avoir le droit à son remake. La semaine dernière, de nombreuses infos ont été dévoilées à propos du titre. La dernière en date concerne sa durée de vie.

C’est dans les colonnes de PC Gamer que Yoshiaki Hirabayashi, le producteur du jeu, a dévoilé quelques données intéressantes. Lorsqu’il a été interrogé sur la durée de vie de son bébé, il a répondu :

“Quand nous avons commencé à travailler sur RE4, nous avons observé ce que les gens avaient aimé dans les remakes précédents, et ce que nous pouvions faire encore mieux. Un exemple est la durée de vie de RE4, qui est à peu près similaire à celle du jeu original.”

Resident Evil 4 prendra longtemps à terminer

Comme leurs modèles, les remake de RE2 et 3 prennent moins de cinq heures à terminer. Resident Evil 4, quant à lui, disposait d’une durée de vie plus conséquente. Il fallait en effet une quinzaine d’heures pour en venir à bout. Si l'on en croit le créateur, ce sera aussi le cas pour cette nouvelle itération. D’après ce que nous en avons vu lors du Resident Evil Showcase, ce remake sera très fidèle au titre original. Cependant, il ne s’agira pas que d’un simple lissage graphique sans toucher au gameplay, comme ce fut le cas pour Diablo 2 Resurrected ou encore The Last of Us Part I, mais bien une réinvention du titre.

On peut donc supposer que certains passages seront rajoutés, remaniés, ou que des sections entières du jeu de base soient tout simplement supprimées. Quoi qu’il en soit, il faudra du temps pour le terminer.

Pour rappel, Resident Evil 4 est sorti en 2005, d’abord sur Gamecube puis sur les autres consoles. Véritable révolution à l’époque, il avait posé de nouvelles fondations pour la saga, en plus d’imposer un modèle dans le jeu d’action grâce à sa caméra à l’épaule très innovante. Le remake reprendra ce gameplay, tout en prenant soin de le moderniser. Sortie prévue en 2023.

Source : PC Gamer