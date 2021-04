Falcon et le Soldat de l’Hiver : découvrez un aperçu de la fin de la série dans ce trailer inédit !

Falcon et le Soldat de l'Hiver, la nouvelle série phare de Disney+, va bientôt se conclure. Tandis qu'il ne reste plus que deux épisodes avant la fin de cette première saison, Disney vient de dévoiler un nouveau trailer dans lequel on peut avoir un aperçu de ce qui attend les deux héros.

Après avoir cartonné avec WandaVision, Disney+ continue sur sa lancée avec Falcon et le Soldat de l'Hiver. Si vous êtes abonné et que vous regardez le show centré sur Bucky Barnes et Sam Wilson, vous êtes probablement encore bouchée bée après la fin plutôt explosive et effrayante de l'épisode 4. Si ce n'est pas le cas, foncez regarder cet épisode sur le champ.

Et si vous ne connaissez pas la série, sachez que les évènements qui y sont racontés se déroulent après Avengers EndGame. Tony Stark n'est plus, tout comme Steve Rogers alias Captain America. Bien malgré eux, Falcon et le Soldat de l'Hiver vont se retrouver aux prises d'un dangereux groupe terroriste, prêt à tout pour revenir au “monde d'avant”, lorsque la planète était encore dépeuplée de la moitié de ses habitants après le grand “claquement de doigts” de Thanos.

Tandis que la première et unique saison de la série approche à sa fin (Disney n'est pas partant pour une nouvelle saison), la firme aux grandes oreilles vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce explosive ! Dans ce trailer inédit axé sur les enjeux autour de l'héritage du bouclier de Captain America, découvrez également un aperçu de la conclusion de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver.

Bien entendu, plusieurs questions se posent : Les Flag Smashers seront-ils arrêtés à temps ? Bucky va-t-il être rattrapé par son passé violent ? Le Baron Zemo a-t-il réussi à s'échapper ? Et la plus importante de toute : que vont devenir le bouclier de Captain America et son nouveau porteur John Walker ? La réponse dans les deux prochains épisodes de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Pour rappel, la prochaine série Marvel disponible sur Disney+ sera bien entendu Loki. La série centrée sur le dieu de la Malice débarquera sur Disney+ dès le 11 juin 2021. Vous pouvez d'ailleurs en voir un premier aperçu via cette nouvelle bande-annonce explosive.

Source : Disney