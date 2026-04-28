Apple dégaine une nouvelle formule pour alléger la facture de vos abonnements sur l’App Store

Apple s'apprête à changer les règles du jeu sur l'App Store. Une nouvelle formule d'abonnement pourrait alléger la facture mensuelle des utilisateurs d'iPhone.

apple iphone 17e test

Les abonnements envahissent progressivement le monde des applis mobiles. Sur l'App Store, les développeurs peuvent déjà proposer des formules mensuelles ou annuelles. Les plans annuels restent moins chers, mais ils imposent un paiement unique en une seule fois. Tout le monde ne peut pas se le permettre. iOS 26.5 s'annonce comme la dernière mise à jour majeure avant iOS 27. Elle embarque plusieurs nouveautés pour l'iPhone, dont une qui concerne directement les tarifs sur l'App Store.

Parmi elles, une option inédite pour les abonnements. Apple a annoncé qu'elle permettra aux développeurs de proposer un abonnement mensuel avec engagement sur douze mois. La mise à jour iOS 26.5 marquera le déploiement mondial de cette nouvelle formule. Elle sera aussi rétrocompatible avec iOS 26.4, iPadOS 26.4 et macOS Tahoe 26.4.

Apple introduit un abonnement mensuel à tarif annuel sur l'App Store

Selon Apple, les développeurs pourront désormais étaler le coût d'un plan annuel sur douze mensualités. L'utilisateur paie ainsi moins chaque mois qu'avec un abonnement classique. Il évite aussi de débourser la totalité en une seule fois. La firme précise que l'abonnement se renouvelle automatiquement pour un nouvel engagement de douze mois à l'issue des paiements. Il est possible d'annuler à tout moment, mais les prélèvements continuent jusqu'à la fin de la période engagée. En cas d'échec de paiement, l'accès à l'appli est immédiatement suspendu. Apple enverra des e-mails et des notifications push avant chaque renouvellement pour prévenir l'utilisateur à temps.

Les développeurs pourront configurer cette option dans App Store Connect et la tester via Xcode. La formule sera disponible partout dans le monde, sauf aux États-Unis et à Singapour. Pour ces deux marchés, Apple n'a communiqué aucune date pour l'instant. Les utilisateurs pourront suivre leurs mensualités réglées et restantes directement depuis leur compte. Cette souplesse répond à une demande croissante. Beaucoup d'utilisateurs hésitent à s'engager sur un plan annuel payé en une seule fois, même quand il est moins cher. En fractionnant ce coût, la firme ouvre la porte à davantage d'abonnements sur l'App Store.


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