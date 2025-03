La RTX 3060 n’est plus la carte graphique préférée des joueurs PC, voici la nouvelle reine

Selon le dernier rapport de Steam, les joueurs utilisant la plateforme ne sont plus majoritairement équipés d'une carte graphique Nvidia RTX 3060. Il y a une nouvelle venue à la tête du classement.

Ce n'est pas parce que les RTX 50 sont disponibles que tout le monde s'est jeté dessus. Déjà il faut avoir le budget pour, et ensuite réussir à mettre la main sur un exemplaire malgré les stocks extrêmement maigres. D'ailleurs, il n'est visiblement même pas nécessaire de posséder un modèle haut de gamme pour profiter de ses jeux sur PC. En témoigne la suprématie longue durée de la Nvidia RTX 3060 dans le classement des cartes graphiques utilisées par les joueurs Steam.

Sortie en 2021, la production de la 3060 s'est arrêtée depuis belle lurette pour laisser la place à la génération suivante. Une façon de faire à laquelle on est habitué. Malgré son ancienneté relative, elle reste une valeur sûre sur laquelle se repose encore beaucoup de personnes. Dans certains cas, une RTX 3060 est plus efficace qu'une RTX 4060, un comble. Et pourtant, elle vient de laisser sa place de leader incontesté dans le classement Steam de février 2025.

Cette carte graphique Nvidia est désormais la préférée des joueurs sur Steam

Les chiffres parlent d'eux même : la RTX 3060 est morte, longue vie à la RTX 4060 ! C'est en effet elle qui prend la première place avec un impressionnant bond de presque 4 % entre janvier et février de cette année.

Au total, 8,57 % des joueurs recensés par Steam possèdent cette carte graphique. Malgré une hausse de 1,67 % sur la même période, la 3060 est donc reléguée à la deuxième place. Elle pourrait d'ailleurs continuer à descendre puisque la RTX 4060 Ti s'est frayée un chemin jusqu'à la troisième marche du podium avec un gain de 3,11 % en un mois.

Ces modèles bénéficient de la sortie des RTX 50 de la meilleure des manières puisque leur prix est globalement en baisse. Les joueurs ont sûrement attendu cette occasion pour s'équiper. Nvidia n'a pas à s'en faire en tout cas.

Quel que soit le modèle, ses cartes graphiques sont très largement représentées sur Steam. Il faut regarder la 17e place pour trouver la mention de son principal concurrent AMD. Et encore, pas sur un modèle précis : “AMD Radeon Graphics” étant la seule information disponible. Pas de quoi inquiéter le géant vert.