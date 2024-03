Et si Microsoft préparait un vrai smartphone pliable ? Ce brevet le laisse penser

Microsoft a déposé un brevet pour ce qui ressemble fortement à un smartphone pliable actuel, loin du design de ses Surface Duo 1 et 2 à la charnière beaucoup trop visible.

Rappelez-vous : à une époque aujourd'hui lointaine, Microsoft proposait des smartphones sous Windows. Ils sont désormais des curiosités traînant peut-être encore dans les tiroirs de certains d'entre vous, mais ce ne sont pas à proprement parler les derniers mobiles de la firme de Redmond. Surfant sur l'émergence des modèles pliables, Microsoft sort en 2021 le Surface Duo sous Android. L'impression qui en ressort est d'avoir en main deux écrans indépendant fixés l'un à l'autre, la faute à une charnière trop visible pour passer inaperçue.

Le support du Surface Duo s'arrête au bout de deux ans seulement, et son successeur logiquement nommé Surface Duo 2 ne reste pas non plus dans les mémoires. En général, ce genre d'expérience suffit à une entreprise pour se convaincre de laisser tomber, surtout quand on voit les smartphones pliables disponibles actuellement chez la concurrence à des prix de plus en plus abordables. Mais visiblement, Microsoft ne compte pas en rester là.

Microsoft dépose un brevet concernant un smartphone pliable à la charnière d'un nouveau genre

Un brevet déposé par Microsoft auprès de l'USPTO, l'organisme américain en charge de les enregistrer, laisse penser que la firme a un smartphone pliable dans les tuyaux. L'intitulé du brevet ne concerne pas un mobile en tant que tel cela dit, mais plutôt la charnière permettant de créer des modèles pliables. On pourrait en effet traduire le nom du concept par “plaque de protection pliable pour le dos d'un appareil informatique“. Son utilité ne fait cependant aucun doute, comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessous.

Il s'agirait donc d'un modèle qui se plie selon un axe vertical, exactement comme le Galaxy Z Fold 5, pour ne citer que lui. La “plaque de protection” couvre la charnière et la zone où l'écran se plie pour le protéger. Selon Microsoft, cela empêche l'eau et la poussière de pénétrer dans l'appareil. On ne peut bien sûr pas en déduire que la société va annoncer prochainement le Surface Duo 3 ou son équivalent. Avec les brevets, il s'agit parfois de simplement protéger un concept afin que la concurrence ne sorte pas le sien.