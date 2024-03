iPhone, Android : un problème de recharge avec votre smartphone ? Voici nos meilleurs conseils pour y remédier

Vous venez de brancher votre smartphone, mais celui-ci ne se recharge pas ? Pas de panique, vous pouvez essayer de suivre ces quelques étapes pour tenter de régler le souci par vous-même.

Les smartphones sont des appareils essentiels que nous utilisons tous les jours pour communiquer, nous divertir ou même travailler. Cependant, il arrive parfois que l’on se retrouve dans une situation où notre smartphone ne se recharge plus correctement.

Cela peut évidemment être très frustrant, surtout si vous avez besoin de votre téléphone pour quelque chose d'important. Heureusement, il existe des astuces de dépannage faciles à mettre en œuvre pour résoudre le problème vous-même avant de confier votre téléphone à un réparateur. Voici quelques-unes des raisons les plus courantes pour lesquelles votre smartphone ne se recharge pas et comment les résoudre.

Redémarrez votre smartphone

Parfois, la solution la plus simple est la meilleure. Si votre téléphone ne se recharge pas lorsque vous le branchez, la première chose à faire est de l'éteindre et de le rallumer. Cela peut aider à éliminer tout problème ou bug temporaire qui pourrait empêcher votre téléphone de reconnaître le chargeur ou d'en tirer de l'énergie.

Pour redémarrer votre téléphone, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et appuyez sur l'option Redémarrer. Selon le modèle de votre téléphone, il se peut que vous deviez appuyer simultanément sur les boutons d'alimentation et d'augmentation du volume, ou même de devoir aller rechercher l’option dans les paramètres ou le menu rapide.

Le redémarrage de votre téléphone arrêtera également tous les processus ou applications en arrière-plan susceptibles de vider votre batterie ou d'interférer avec le processus de chargement. Un redémarrage peut également rafraîchir les composants principaux de votre téléphone et leur permettre de fonctionner plus efficacement. Après avoir redémarré votre téléphone, essayez de le rebrancher et voyez s'il se charge normalement.

Essayez de mettre votre téléphone en mode sans échec

Si le redémarrage de votre téléphone ne fonctionne pas, l'étape suivante consiste à essayer de démarrer votre téléphone en mode sans échec. Le mode sans échec est un mode spécial qui permet à votre téléphone d'exécuter uniquement les logiciels essentiels qu'il contient. Cela signifie que les applications ou services tiers que vous avez téléchargés ou installés ne fonctionneront pas en mode sans échec. Cela peut vous aider à déterminer si le problème est dû à une application défectueuse ou malveillante qui affecte la capacité de chargement de votre téléphone.

Pour passer en mode sans échec sur la plupart des téléphones Android, appuyez sur le bouton Redémarrer et maintenez-le enfoncé lorsque vous éteignez votre téléphone. Vous devriez voir une invite vous demandant de redémarrer en mode sans échec. Confirmez votre choix et attendez que votre téléphone redémarre en mode sans échec. Vous verrez une étiquette Mode sans échec en bas de votre écran. Pour quitter le mode sans échec, redémarrez votre téléphone normalement.

Sur un iPhone ou d’autres smartphones Android, vous devrez appuyer brièvement sur le bouton d’augmentation du volume, puis sur celui de diminution du volume, avant d’appuyer pendant 10 secondes sur le bouton d’alimentation jusqu’à ce que le logo apparaisse. Il est aussi possible que vous deviez garder le bouton d’alimentation et l’un des boutons de volume enfoncés lorsque votre smartphone est éteint.

Si votre téléphone se recharge normalement en mode sans échec, vous savez que le problème est causé par une application ou un service tiers. Pour savoir quelle application est en cause, vous devez désinstaller une à une les applications que vous avez récemment téléchargées ou mises à jour, et vérifier si le problème persiste. Vous pouvez également utiliser un gestionnaire d'applications ou une application de sécurité pour analyser votre téléphone afin de détecter toute application suspecte ou nuisible et de la supprimer.

Changez de câble, d'adaptateur secteur ou de prise de courant

Une autre raison fréquente pour laquelle votre téléphone ne se recharge pas est qu'il y a un problème avec le câble, l'adaptateur secteur ou la prise que vous utilisez. Ces accessoires peuvent être endommagés ou usés au fil du temps, surtout si vous les utilisez fréquemment ou sans précaution. Ils peuvent également présenter des dysfonctionnements en raison de surtensions, d'une surchauffe ou d'une exposition à l'humidité ou à la poussière.

Pour vérifier si le câble est à l'origine du problème, essayez de connecter votre téléphone à un ordinateur ou à une batterie externe via USB. Si votre téléphone se charge normalement, le câble est en bon état et le problème vient de l'adaptateur ou de la prise. Si votre téléphone ne se recharge pas, il est possible que le câble soit défectueux et que vous deviez le remplacer par un nouveau. Veillez à utiliser un câble de haute qualité compatible avec votre modèle de téléphone et prenant en charge la charge rapide. Essayez également d’autres adaptateurs et d’autres prises pour voir si cela résout ou non le problème.

Nettoyez le port de charge

Une des raisons les plus courantes qui peut être à l’origine d’un problème de recharge sur un smartphone est que le port de charge est sale ou obstrué. Le port de charge de votre téléphone est exposé à la poussière, à la saleté, aux peluches et à d'autres débris qui peuvent s'accumuler au fil du temps et bloquer la connexion entre votre téléphone et le chargeur. Cela peut empêcher votre téléphone de se charger ou le faire charger lentement ou par intermittence.

Pour nettoyer le port de charge, vous aurez besoin d'un coton-tige sec, d'un cure-dent, d'une lampe de poche et d'un peu de patience. Tout d'abord, éteignez votre téléphone et débranchez-le du chargeur. Ensuite, utilisez la lampe de poche pour inspecter le port de charge et rechercher tout signe visible de saleté ou de débris.

Ensuite, utilisez le coton-tige pour essuyer délicatement l'intérieur du port et retirer toute particule détachée. Enfin, utilisez le cure-dent pour gratter soigneusement toute saleté tenace ou compacte coincée à l'intérieur du port. Attention cependant pour éviter d'endommager les broches métalliques ou le port lui-même. La douceur est donc de rigueur. Après avoir nettoyé le port de charge, essayez de rebrancher votre téléphone et voyez s'il se charge normalement.

Assurez-vous qu'il ne s'agit pas d'un bug logiciel

Parfois, le problème ne vient pas du matériel, mais du logiciel. Votre téléphone peut ne pas se charger correctement en raison d'un bug logiciel ou d'un fichier système corrompu. Votre téléphone peut alors afficher des indicateurs de charge incorrects ou incohérents, indiquant par exemple qu'il est en cours de charge alors qu'il ne l'est pas, ou vice versa. Pour résoudre ce problème, vous devez mettre à jour le logiciel de votre téléphone ou effectuer une réinitialisation.

Pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone, accédez à Paramètres > Système > Mise à jour du système et vérifiez si des mises à jour sont disponibles. Si c'est le cas, téléchargez-les et installez-les.

Pour effectuer une réinitialisation, allez dans Réglages > Système > Options de réinitialisation et choisissez Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine). Cette opération rétablit les paramètres d'usine d'origine de votre téléphone et efface toutes vos données, applications et paramètres. Cela peut aider à réparer les fichiers système corrompus ou endommagés qui pourraient empêcher votre téléphone de se recharger correctement. Veillez à sauvegarder vos données avant de réinitialiser votre téléphone, car vous perdrez tout ce qu'il contient.

Vérifiez que votre téléphone n'est pas endommagé par l'eau

L'eau et l'électronique ne font pas bon ménage, et même les téléphones résistants à l'eau peuvent être endommagés par l'eau s'ils ne sont pas correctement scellés ou entretenus. Si votre téléphone a été exposé à l'eau, par accident ou volontairement, et qu'il ne se recharge pas, un dégât des eaux pourrait en être la cause. L'eau peut court-circuiter ou corroder les composants internes de votre téléphone, y compris la batterie et le port de chargement, et empêcher votre téléphone de se charger ou de fonctionner correctement.

Si votre téléphone est endommagé par l'eau, vous ne devez pas le charger du tout, car cela pourrait l'endommager davantage ou même provoquer un incendie. Au lieu de cela, vous devez essayer de sécher votre téléphone autant que possible et attendre au moins 24 heures avant de tenter de le recharger.

Pour cela, vous pouvez utiliser un chiffon doux pour absorber l’excès d’eau, et veillez à placer l’appareil dans un endroit bien ventilé et laissez-le sécher à l'air libre. Évitez surtout d’utiliser un sèche-cheveux, ou encore de mettre votre smartphone dans du riz. Il s'agit d'un mythe qui ne fonctionne pas. Le riz peut en effet endommager votre téléphone en laissant de la poussière ou de l'amidon à l'intérieur du port de recharge.

Après 24 heures de séchage, essayez de charger votre téléphone et voyez s'il fonctionne. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être l'emmener chez un réparateur pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé par l'eau.

Le centre de réparation, la solution de dernier espoir

Si aucune des astuces ci-dessus ne fonctionne et que votre téléphone ne se recharge toujours pas, il est peut-être temps de vous rendre dans un centre de service et de demander l'aide d'un professionnel. Ils pourront peut-être diagnostiquer et résoudre le problème que vous n'avez pas vu ou que vous n'êtes pas en mesure de résoudre. N’oubliez pas non plus de faire jouer la garantie de l’appareil, qui, on le rappelle, est de deux ans pour tout appareil électronique vendu en Europe.