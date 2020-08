Microsoft Surface Duo : fiche technique, prix, date de sortie, toutes les infos

Le Surface Duo est le premier smartphone Android de Microsoft, qui signe au passage avec ce produit un come-back remarqué dans l’industrie mobile. Équipé de deux écrans et misant sur la productivité, il promet une expérience inédite dans l’utilisation d’un téléphone. Mais son prix et sa fiche technique ne jouent pas forcément en sa faveur.

Microsoft revient en force sur le marché des smartphones avec un appareil détonant : le Surface Duo, un mobile équipé de deux écrans misant sur la productivité et la flexibilité d’utilisation. Un appareil tournant sous Android plutôt qu’avec un système d’exploitation mobile maison. Un véritable pari pour la firme de Redmond.

Date de sortie

Microsoft a indiqué que son Surface Duo sera commercialisé à partir du 10 septembre 2020… aux États-Unis seulement. Aucune information sur son éventuelle disponibilité en Europe n’a été dévoilée pour le moment, ni par la société américaine, ni par aucune fuite.

Prix

Outre-Atlantique, le smartphone est vendu 1399 dollars avec 128 Go d’espace de stockage et 1499 dollars dans sa variante 256 Go. Un service de « trade-in » permet de faire baisser la facture en échange d’un appareil en sa possession (smartphone, tablette ou laptop). Un iPhone 11 128 Go débloqué tout opérateur, fonctionnel et avec chargeur d’origine est repris pour 550 dollars par exemple. De quoi financer une partie de l’appareil, mais comme souvent avec ce genre de programme, la valeur des appareils repris n’est pas très généreuse.

Si le Surface Duo sort en France, il est probable qu’il ne soit pas disponible à moins de 1399 euros toutes taxes comprises, mais son tarif pourrait même se trouver plus élevé.

Fiche technique

Microsoft n’a pas encore révélé l’ensemble des spécifications techniques concernant son Surface Duo, mais de nombreuses informations sont déjà disponibles. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez retrouver des éléments communiqués officiellement par Microsoft.

Écran AMOLED

8,1 pouces en mode tablette

2 x 5,6 pouces en mode smartphone

401 pixels par pouce SoC Snapdragon 855 RAM 6 Go Stockage 128 ou 256 Go UFS 3.0 (pas de port pour carte SD) Batterie 3577mAh Recharge Filaire 18W OS Android 10 Port jack 3.5mm Non Appareil photo Capteur 11 MP f/2.0, 1.0 µm, PDAF, angle 84° 5G Non

Design

Le Microsoft Surface Duo est un smartphone à la conception unique qui ne ressemble à aucun autre. Il va forcément être comparé aux smartphones à écran pliable type Galaxy Fold notamment, ou à ce que fait LG avec ses mobiles dual screen par l’intermédiaire d’une coque spéciale (V60 ThinQ 5G, G8X ThinQ), mais il ne reprend la recette ni de l’un, ni de l’autre.

Le design du Surface Duo a été pensé en fonction de nouveaux besoins. D’abord, celui de pouvoir s’équiper d’un appareil qui reste plus ou moins compact et peut être glissé facilement dans une poche et maniable à une main tout en pouvant adopter un format tablette plus confortable. Mais aussi celui de profiter de deux écrans séparés grâce à un unique appareil pour mieux gérer différentes tâches à la fois.

Les dimensions de l’appareil quand il est replié sont les suivantes : 145,2 mm de hauteur pour 93,3 mm de large et 9,9 mm d’épaisseur. Quand il est ouvert, la largeur double et l’épaisseur diminue de moitié. On se retrouve alors dans la configuration suivante : 145,2 mm de hauteur pour 186,9 mm de large et 4,8 mm d’épaisseur. Le tout pour un poids de 250 grammes.

Une charnière centrale permet d’ouvrir et fermer le smartphone, avec une particularité extrêmement intéressante : il est possible de plier complètement le Surface Duo vers l’intérieur (écrans dedans) ou vers l’extérieur (écrans apparents). Il y a ensuite plusieurs positions intermédiaires possibles, qui permettent de faire tenir l’appareil de différentes manières sur une surface plane.

Pas de borderless et encore moins de façade « tout écran » ici, de grosses bordures entourent les deux dalles du smartphone, sur les côtés et particulièrement sur les parties supérieures et inférieures. Une impression de solidité et de fiabilité s’en dégage, compensant une esthétique sobre, mais sans prise de risque. La comparaison avec les fines bordures du Galaxy Fold 2 de Samsung fait mal. L’unique capteur photo du Surface Duo est intégré dans la bordure au-dessus de l’écran de droite, ce qui démarque avec la norme d’aujourd’hui consistant à intégrer les modules dans une encoche ou un poinçon plus discrets.

Écran(s)

Déplié, le Surface Duo propose un grand écran AMOLED de 8,1 pouces (appelé Dual PixelSense Fusion Displays dans le jargon de Microsoft) avec définition 2700 x 1800 pixels (401 pixels par pouce) et format 3:2. Il y a par contre une contrariété avec la présence de la charnière centrale au milieu, bien visible et qui empêche d’avoir un grand bel écran homogène. C’est le point faible de ce système par rapport à la technologie d’écran qui se plie véritablement lui-même. Ce choix est par contre une bonne nouvelle pour la durabilité et la résistance du smartphone, qui peut ainsi bénéficier d’une protection de la dalle Gorilla Glass de Corning pour le rendre moins sensible aux chutes et aux rayures.

Quand le smartphone est replié sur lui-même, on passe à deux écrans indépendants qui arborent tous deux les mêmes caractéristiques (Single PixelSense Display) : dalle AMOLED de 5,6 pouces avec définition 1800 x 1350 pixels et ratio d’écran 4:3 pour une résolution de 401 pixels par pouce.

Pour authentification biométrique, l’appareil est équipé d’un lecteur d'empreintes positionné sous l’écran.

Performances et mémoire

Souvenez-vous, Microsoft avait officialisé son Surface Duo le 2 octobre 2019 à la surprise générale. À l’époque, le mobile était annoncé avec un SoC Snapdragon 855. Quasiment un an plus tard, le géant américain a fait le choix de ne pas effectuer d’upgrade sur son smartphone premium, qui sort donc avec cette puce même si tous les mobiles premium du moment embarquent un SoC Snapdragon 865 nouvelle génération. Les performances restent bien sûr excellentes, mais ce retard constitue tout de même un regret quand on parle d’un smartphone à ce niveau de prix. L’appareil n’est pas non plus compatible 5G.

Sur la question de la mémoire, nous ne sommes pas non plus sur les standards habituels d’un smartphone Android ultra haut de gamme en 2020. L’appareil à deux écrans se contente de 6 Go de RAM, là où le minimum est 8 Go et peut aller jusqu’à 12 Go sur ce segment. Reste à voir le travail d’optimisation effectué pour juger si cette quantité de RAM est suffisante ou non : Google a déjà prouvé avec ses Pixel qu’il est possible d’être performant en la matière sur Android sans forcément avoir à disposition un volume de mémoire vive démesuré.

Pour le stockage, la firme de Redmond risque de faire grincer des dents : deux variantes sont prévues, l’une avec 128 Go de mémoire interne et l’autre avec 256 Go. Le problème étant que le Surface Duo ne dispose pas d'emplacement pour carte microSD afin d’étendre cette capacité.

Batterie, autonomie et recharge

C’est l’une des grandes interrogations concernant le smartphone : quid de son autonomie alors qu’il faut alimenter deux écrans ? La capacité des batteries (il y en a deux) n’est en tout cas pas rassurante : seulement 3577 mAh au total quand on combine les deux batteries, alors que le minimum accepté de nos jours est à 4000 mAh et que de nombreux smartphones dépassent même allègrement ce seuil. On peut vraiment avoir peur de l’endurance du Surface Duo, surtout qu’il est conçu pour du multitâche, qui est une fonctionnalité qui consomme forcément de l’énergie. On peut essayer de se rassurer en se disant que les écrans sont limités à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et que leur besoin d’énergie est par conséquent limité. Microsoft annonce une autonomie jusqu’à 15,5 heures en lecture vidéo, jusqu’à 27 heures en communication et jusqu’à 10 jours en veille. Mais cela ne signifie pas grand-chose et ne correspond pas à une utilisation quotidienne normale de la plupart des consommateurs. On attendra donc un test complet pour juger son autonomie.

Le Surface Duo n’est pas compatible avec la recharge sans fil. Il faut donc remonter sa batterie en filaire avec le chargeur 18W fourni dans la boîte. Il y a bien plus rapide sur le marché, mais cela devrait être largement suffisant pour recharger rapidement le smartphone étant donné la capacité de la batterie.

Appareil photo

Étant donné la configuration du Surface Duo, nul besoin d’un appareil photo principal et d’un appareil frontal pour les selfie : le même appareil peut se charger de tous les besoins. Pour les selfies, on peut voir le résultat à l’écran puisque le module photo est positionné juste au-dessus de celui-ci. Replié, on utilise le même capteur, et c’est le second écran qui nous permet de voir ce que l’on prend en photo.

Vous l’avez peut-être remarqué, nous utilisons le singulier au moment de parler de « capteur », car il n’y en a qu’un. Pas de module ultra grand-angle, de téléobjectif ou de capteur dédié à la profondeur de champ supplémentaire donc. De quoi donner des doutes quant au fait que le Surface Duo soit un formidable photophone avec ce seul APN 11 MP, f/2.0, 1.0 µm et PDAF.

Microsoft annonce un mode portrait avec contrôle ajustable de la profondeur, un mode panorama, un zoom super résolution, un super zoom jusqu’à 7x, un mode basse luminosité et le support du HDR. Mais sans avoir le produit en main, cela ne veut pas dire grand-chose. Sans téléobjectif, le zoom 7x ne pourra pas rivaliser avec un zoom optique par exemple.

Pour la vidéo, le Surface Duo est capable de filmer en 4K ou 1080p en 30 ou 60 images par seconde avec stabilisation numérique. Les codecs HEVC et H.264 sont supportés pour l’enregistrement.

Audio

Pas de port jack 3.5mm sur le smartphone, il faut donc utiliser un adaptateur USB-C vers jack ou des écouteurs USB-C pour consommer du multimédia en filaire. Autrement, il est possible de se tourner vers une solution sans-fil, le Surface Duo supporte le Bluetooth 5.0 (avec présence de la technologie audio aptX de Qualcomm).

Il ne faut pas s’attendre à des miracles de la part du haut-parleur mono, mais Microsoft se montre confiant sur la qualité de ses deux microphones, qui ont droit à la suppression de bruit et de l’écho.

Les formats audio compatibles sont les suivants : 3GP, MP3, MP4, MKV, WAV, OGG, M4A, AAC, TS, AMR, FLAC, MID, MIDI, RTTL, RTX, OTA, IMY.

Logiciel et fonctionnalités

C’est forcément à cet égard que le Surface Duo est extrêmement attendu. Est-ce que le logiciel exploite vraiment le fait que le smartphone dispose de deux écrans séparés ou d’un grand écran au choix ? Pour son retour sur le marché de la téléphonie, Microsoft mise sur Android 10. Pour rappel, sa tablette à deux écrans, la Surface Neo, doit embarquer quant à elle Windows 10X. Première bonne nouvelle, la firme de Redmond a d’ores et déjà promis trois ans de mises à jour Android pour son Surface Duo.

Android commence à gérer nativement certaines fonctionnalités liées au double-écran afin de s’adapter à l’évolution du marché et à l’émergence des smartphones pliables. Mais pour offrir une véritable expérience de qualité tirant parti des spécificités du Surface Duo, Microsoft a dû effectuer un important travail logiciel, et a même racheté la société Movial dans ce but. Forcément, la surcouche Android que propose ici Microsoft fait la part belle à son environnement logiciel.

Dès le lancement, toutes les applications Android sont prises en charge par le Surface Duo. Chaque éditeur est ensuite libre d’optimiser ses apps pour exploiter au mieux les deux écrans et le design du smartphone. Bien entendu, Microsoft a développé des versions de ses propres services (Office, OneDrive…) qui tirent avantage du format original de l’appareil pour offrir un boost de productivité aux utilisateurs (cet appareil se destine surtout aux professionnels). Parmi les développeurs tiers à s’être déjà adaptés, on peut citer Amazon, dont l’appli Kindle profite des deux écrans du Surface Duo afin de proposer une expérience de lecture plus proche de celle d’un livre.

Les possibilités offertes par le Surface Duo sont nombreuses. On peut ouvrir une application sur chaque écran, ce qui permet de regarder une vidéo sans en perdre une miette tout en scrollant sur les réseaux sociaux ou en tapant un message par exemple. L’utilisateur peut aussi suivre une présentation tout en réalisant une autre tâche ou prendre des notes. Il est aussi possible d’afficher un grand clavier sur toute la surface d’un écran pour plus de confort au moment de rédiger, avec l’aperçu du texte alors affiché sur la seconde dalle.

Si le Surface Duo laisse le choix à l’utilisateur sur la manière par laquelle il souhaite utiliser ses deux écrans, il intègre aussi quelques options intelligentes qui vont automatiquement permettre de basculer vers et exploiter le second écran. Si vous être sur un navigateur ou une application de messagerie par exemple et que vous désirez ouvrir un lien, celui-ci s’affichera directement sur le deuxième écran, vous n’avez donc pas besoin de faire retour ou de passer par le gestionnaire des tâches pour retrouver là où vous en étiez avant l’ouverture du dit lien. Déposer-glisser un contenu d’un écran à l’autre ou créer des groupes d’appli pour ouvrir rapidement deux apps complémentaires sur chacun des écrans en fonction de ses habitudes et besoins sont également des features bien pratiques qui sont supportées.

Microsoft a aussi pensé à faire la passerelle entre son Surface Duo tournant sous Android et l’écosystème Windows. Avec l’application Votre Téléphone de Windows 10, il devient possible d’utiliser ses applications Android depuis son ordinateur. Une option disponible sur seulement quelques modèles de mobiles Samsung jusqu’ici. Bien sûr, la synchronisation des appels, SMS, et notifications est aussi de la partie.

Accessoires

Comme expliqué précédemment, le Surface Duo mise sur l’argument de la productivité pour convaincre. C’est donc logiquement que Microsoft a pensé au stylet pour enrichir son expérience. De quoi le faire sortir du lot puisqu’à part les Samsung Galaxy Note, le choix est limité en la matière sur le marché des smartphones (l’Apple Pencil n’est compatible qu’avec l’iPad Pro, pas les iPhone). Les Surface Pen et Surface Slim Pen étendent donc leur utilité à une nouvelle gamme de produits Surface.

Autrement, le Surface Duo est compatible avec les autres accessoires Surface : casque audio, écouteurs, adaptateur… tous optimisés pour fonctionner avec les appareils Surface. Mais le matériel des constructeurs tiers peut évidemment être associé normalement au Surface Duo.