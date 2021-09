Surface Duo 2 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le smartphone de Microsoft

Le Surface Duo 2 est le nouveau pari de Microsoft sur le marché des smartphones, qui lui a très peu réussi jusqu'ici malgré quelques bonnes idées, qui n'ont jamais été concrétisées. Cet appareil est présenté comme celui de la maturité, nous vous disons tout à son sujet.

Après un premier Surface Duo loin d'être convainquant, Microsoft récidive avec une nouvelle version de la gamme : le Surface Duo 2. Un smartphone dual-screen sous Android qui paraît déjà bien plus complet et prêt à être lancé sur le marché que son prédécesseur à l'époque. Voici tout ce que l'on sait sur cet appareil original, qui s'oppose directement aux mobiles à écran pliable que l'on voit débarquer depuis quelques années.

Quand sort le Surface Duo 2 ?

Le Surface Duo 2 est commercialisé en France à partir du 21 octobre 2021. Il est possible de le précommander depuis la date de sa présentation, c'est-à-dire le 22 septembre 2021.

Quel est le prix du Surface Duo 2 ?

En France, le Surface Duo 2 est commercialisé au prix de 1599 euros pour la version de base embarquant 128 Go d'espace de stockage. Comptez 1699 euros pour doubler la mémoire à 256 Go et 1899 euros pour passer à 512 Go. Deux coloris sont disponibles : Noir Obsidienne et Glacier.

Comment fonctionne le double-écran du Surface Duo 2 ?

Microsoft continue de faire confiance à son système de charnière mécanique séparant les deux écrans. Nous sommes donc sur un design différent de ce que l'on commence à avoir l'habitude de voir avec les smartphones à écran pliable. Les deux dalles sont internes, il n'y a pas d'écran externe sur cet appareil. Il va sans doute s'agir de l'un des principaux reproches que l'on peut lui faire : le smartphone s'utilise surtout déplié ou en mode tente, et non pas en position totalement pliée pour une utilisation à une main, ce que fait très bien un Galaxy Z Fold 3 par exemple, car les capteurs photo à l'arrière devraient empêcher une pliure à 360°. De plus, le smartphone est lourd avec ses 284 grammes sur la balance.

Le premier modèle donnait vraiment le sentiment de ne pas avoir de véritable mode tablette mais plutôt deux écrans séparés une fois l'appareil déplié. Microsoft a rectifié le tir en incurvant les deux dalles vers l'intérieur pour donner l'impression de profiter d'un unique grand écran de 8,3 pouces en diagonale. Les deux affichages AMOLED de 5,8 pouces supportent une fréquence de rafraichissement jusqu'à 90 Hz et proposent une définition de 1344 × 1892 pixels (401 pixels par pouce) au ratio 13:9.

Une application différente peut être ouverte sur chaque écran. L'utilisateur peut ainsi comparer ou copier et coller du contenu facilement d'une app à l'autre, visionner une vidéo tout en continuant à naviguer, en choisissant à chaque fois la position la plus confortable en fonction de son utilisation. De nouvelles expériences de lecture, de jeu et de divertissement devraient voir le jour avec un tel design. A noter que certaines applications améliorées spécialement optimisées pour le smartphone s’affichent automatiquement sur les deux écrans. Le Surface Duo 2 est compatible avec toutes les générations de stylet Surface Slim Pen, Stylet Surface et Stylet pour Surface Hub 2.

On constate par contre que le smartphone arbore une nouvelle fois d'épaisses bordures supérieures et inférieures, dont la firme de Redmond n'a pas réussi à se débarrasser. Plié, la charnière du mobile sert d'espace d'affichage des notifications et de l'heure, une alternative à la fonction Always-on display pour vérifier sans ouvrir le smartphone si l'on a reçu de nouvelles notifications.

Microsoft annonce que son Surface Duo 2 est plus résistant que la génération précédente, notamment grâce à des améliorations de conception et à l'utilisation d'un verre de protection Gorilla Glass Victus, la référence la plus solide de Corning. Ses dimensions sont de 145,2 mm (H) x 184,5 mm (L) x 5,5 mm (P) quand il est ouvert et de 145,2 mm (H) x 92,1 mm (L) x 11,0 mm (T à la charnière) une fois fermé. Un lecteur d'empreintes est intégré au bouton de démarrage, sur la tranche.

Quelles sont les performances du Surface Duo 2 ?

Microsoft a largement insisté sur la puissance de son appareil, présenté comme le produit de productivité ultime. Il a donc logiquement misé sur une puce plébiscitée par le segment haut de gamme Android : le Snapdragon 888 de Qualcomm, qui va à l'aide des 8 Go de DRAM LPDDR5 pouvoir gérer le multitâche ou les jeux gourmands. Le SoC est bien sûr compatible 5G, une fonctionnalité devenue indispensable pour un tel produit de par ses débits plus rapides et sa latence réduite. Toujours pour s'assurer de la vitesse, le Surface Duo 2 opte pour la technologie de stockage SSD.

Quelle est l'autonomie du Surface Duo 2 ?

Comme d'habitude, on ne se fie pas trop aux chiffres des constructeurs à cet égard, mais sachez que Microsoft indique jusqu’à 15,5 heures de lecture vidéo en local et jusqu’à 28 heures d’autonomie en communication. Il faudra attendre les tests pour en savoir plus sur l'endurance réelle de l'appareil en conditions réelles. On sait par contre que le Surface Duo est équipé de deux batteries pour une capacité totale d'environ 4449 mAh. La vitesse de la recharge doit encore être communiquée.

Le Surface Duo 2 est-il bon en photo ?

Comme pour l'autonomie, seul un test approfondi pourra nous dire quelles sont les capacités photo du Surface Duo 2, dont le prédécesseur avait totalement fait l'impasse sur la caméra pour des questions de design. On se contentera donc pour le moment d'analyser les spécifications techniques de l'appareil photo du smartphone.

Nous avons un capteur principal de 12 MP, ouverture f/1,7, 27 mm, 1,4 µm, autofocus à détection de phase Dual Pixel et stabilisation optique de l’image. Sur le papier, ce module semble convainquant avec sa fonction OIS pour limiter les effets de tremblement et de mouvement et des photosites de belle taille qui devraient capturer beaucoup de lumière. Mais c'est le traitement logiciel des clichés qui va déterminer si la partie photo du Surface Duo 2 est une réussite. Face à la concurrence, Microsoft est finalement un acteur assez peu expérimenté en la matière et il sera très intéressant de voir comment ils se sont débrouillés.

Ensuite, le capteur ultra grand-angle de 16 MP, f/2,2, 13 mm et 1,0 µm offre un angle de vision diagonal de 110° avec correction de distorsion. La plupart des smartphones tournent autour des 120° aujourd'hui, mais si la correction de distorsion est bien gérée, elle pourrait compenser ce manque.

Un téléobjectif 12 MP, f/2,4, 51 mm, 1,0 µm autofocus à détection de phase Dual Pixel et stabilisation optique de l’image vient compléter la configuration. Il est capable d'un zoom optique jusqu'à 2x.

Pour les selfies, la reconnaissance faciale et les appels vidéo, le Surface Duo est équipé d'une caméra frontale de 12 MP, f/2,0, 24 mm et 1,0 µm avec Dual Flash LED.

En vidéo, le smartphone permet d'enregistrer en qualité 4K à 30 ou 60 images par seconde, au ralenti à 240 fps en 1080p, et en HDR.

Surface Duo 2 : quelle version d'Android ?

Le Surface Duo 2 est propulsé par Android 11, avec une surcouche maison à la sauce Microsoft. En plus des services Google, le géant américain a bien évidemment mis en avant ses propres plateformes, avec une intégration particulièrement efficace des logiciels de l'écosystème Office pour profiter au mieux des deux écrans. Microsoft 365, Xbox Game Pass, ou encore Microsoft Teams sont également mis en exergue par l'interface.