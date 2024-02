Découvrez le premier smartphone avec écran pliable vendu moins de 400 euros

Dans un marché où les téléphones pliables sont souvent associés à des prix élevés, ZTE fait figure d'exception avec le lancement du Libero Flip au Japon. Proposé à un prix défiant toute concurrence, ce modèle pourrait bien changer la donne dans l'univers des smartphones pliables.

Alors que le secteur des smartphones pliables continue d'évoluer, les géants de la technologie, sont en pleine compétition pour dévoiler leur nouveau smartphone pliable. D'après les révélations d'un leaker sur X, Samsung pourrait bien prendre les devants en 2024 avec un smartphone pliable en 3, enrichissant sa gamme Galaxy Z. Parallèlement, Google n'est pas en reste avec l'annonce de son Pixel Fold 2, qui arrive avec un nouveau design.

Dans l'univers des smartphones pliables, un nouveau venu vient de faire son apparition au Japon : le ZTE Libero Flip. Ce modèle, qui s'aligne sur les designs à clapet populaires comme ceux du Galaxy Z Flip 5 de Samsung et du Find N3 Flip d'Oppo, mais à un coût nettement inférieur. Doté d'un écran OLED de 6,9 pouces, ce téléphone combine esthétique et fonctionnalité sans pour autant afficher un taux de rafraîchissement spécifique. À l'extérieur, un petit écran rond de 1,43 pouce affiche les notifications et intègre six widgets utiles, comme la météo et un minuteur, ajoutant une touche pratique et moderne à l'ensemble.

Avec son prix, le ZTE Libero Flip pourrait bousculer le marché des smartphones pliables

Malgré son positionnement tarifaire attractif, le Libero Flip ne lésine pas sur les caractéristiques techniques avec un processeur Snapdragon 7 Gen 1, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Fonctionnant sous Android 13 et équipé d'une batterie de 4 310 mAh, remarquable pour un téléphone à clapet. Bien qu'il fasse l'impasse sur la charge sans fil, son prix de vente au détail, sensiblement inférieur à celui de ses concurrents, fait de ce smartphone pliable une option séduisante pour ceux qui souhaitent s'aventurer dans l'expérience des téléphones pliables sans se ruiner.

Le point fort du ZTE Libero Flip réside sans conteste dans son prix. Au Japon, il est affiché à 63 000 yens, soit environ 420 euros, un tarif qui le positionne comme l'un des téléphones pliables les plus accessibles du marché. Avec une offre promotionnelle de l'opérateur, ce prix chute même à 39 800 yens, ce qui équivaut à près de 265 euros. Ce positionnement tarifaire agressif pourrait non seulement démocratiser l'usage des téléphones pliables mais aussi pousser les autres fabricants à revoir leurs stratégies de prix dans cette catégorie de produits en pleine expansion.

