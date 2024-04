Samsung Galaxy Buds 3 Pro : vous espériez une meilleure autonomie ? Dommage

Les dernières fuites sur les Samsung Galaxy Buds 3 Pro indiquent une capacité de batterie inchangée. Ces écouteurs sont attendus lors du prochain événement Samsung Unpacked de 2024, aux côtés de nouveaux smartphones pliables.

Le second événement Samsung Unpacked de 2024 promet d'être riche en nouveautés, avec l'annonce attendue des smartphones Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6. Ce sera également l'occasion de découvrir les Galaxy Buds 3 Pro, successeurs des Buds 2 Pro lancés en 2022. Bien que l'anticipation soit forte, les premières informations suggèrent une continuité plutôt qu'une révolution, notamment concernant la capacité de leur batterie de rechargement.

Les spécifications divulguées jusqu'à présent, proviennent des inscriptions dans les bases de données de certifications réglementaires TUV et BIS. Elles montrent que les Galaxy Buds 3 Pro conserveront la même capacité de batterie que leur prédécesseur, soit 500 mAh pour leur étui de chargement. Cette nouvelle peut sembler décevante pour ceux qui espéraient une amélioration importante de l'autonomie. Cependant, des optimisations du firmware et du matériel pourraient toujours offrir des performances accrues malgré une capacité inchangée.

Les détails techniques des Samsung Galaxy Buds 3 Pro se font attendre

En dépit de la capacité de batterie révélée, peu d'informations sont disponibles sur les autres caractéristiques des Galaxy Buds 3 Pro. Les certifications récentes confirment la continuité de la conception et possiblement des fonctionnalités similaires aux modèles précédents, telles que la réduction active du bruit et une qualité audio haute définition.

L'attention se tourne désormais vers les améliorations que Samsung pourrait avoir intégrées en termes de gestion de l'énergie et de fonctions. Les détails sur les batteries internes des écouteurs et sur les améliorations spécifiques des fonctionnalités n’ont pas été pour le moment divulgués.

Pour les fans de Samsung, la fiche technique complète du Galaxy Z Fold 6 a été dévoilée. On sait maintenant qu’il sera équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qu'il va offrir jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage en UFS 4.0. Ce nouveau modèle met en avant sa batterie de 4400 mAh qui est compatible avec une charge rapide de 25 W. De plus, il promet des performances photo améliorées grâce à ses trois capteurs principaux et ses deux capteurs selfies.

Source : 91mobiles