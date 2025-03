BYD dépasse Tesla et devient le nouveau géant mondial de la voiture électrique

Le constructeur chinois BYD vient de réaliser un exploit symbolique : il dépasse Tesla en chiffre d’affaires annuel. Cette progression rapide s’explique par une stratégie bien rôdée, entre modèles hybrides, prix agressifs et innovations techniques.

C’est un tournant dans le monde des voitures électriques. Tesla, longtemps leader du secteur, vient d’être dépassé par le chinois BYD en chiffre d’affaires. En 2024, le groupe basé à Shenzhen a enregistré un revenu record de environ 98 milliards d’euros, contre 91 milliards d’euros pour son rival américain. Cette performance s’appuie sur des ventes en forte hausse, portées notamment par les modèles hybrides du constructeur.

En un an, BYD a écoulé 4,3 millions de véhicules dans le monde, contre 1,8 million pour Tesla. Les deux marques ont vendu un volume proche de voitures 100 % électriques, mais le géant chinois bénéficie de l’ajout de ses modèles hybrides dans les statistiques. L’entreprise gagne aussi du terrain à l’international : ses exportations ont bondi de 72 %, et un troisième site de production en Europe est prévu, cette fois en Allemagne. En parallèle, Tesla voit ses ventes ralentir dans plusieurs marchés clés, notamment au Royaume-Uni.

BYD combine des prix cassés et propose une recharge ultra-rapide pour rivaliser avec Tesla

Pour renforcer son avance, BYD multiplie les initiatives. Le constructeur a lancé la Qin L, une berline électrique vendue à 119 800 yuans, soit environ 15 300 euros. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 est proposée en Chine à 235 500 yuans, soit environ 30 000 euros. Ce positionnement tarifaire plus accessible tombe au bon moment, alors que les conducteurs chinois réduisent leurs dépenses face au ralentissement économique.

En plus de ses tarifs agressifs, BYD innove sur la recharge. Sa nouvelle technologie Super e-Platform permettrait de charger une voiture électrique en seulement cinq minutes, contre quinze pour les meilleurs superchargeurs actuels. Cette performance équivaut quasiment au temps nécessaire pour faire un plein d’essence. Le constructeur prévoit d’installer 4 000 bornes en Chine avant un déploiement à l’international. Pendant que Tesla fait face à des controverses liées à Elon Musk, le second gagne en crédibilité sur les volets technique, commercial et industriel. Son image de marque plus discrète et centrée sur le produit lui permet d’éviter les polémiques et de se concentrer sur ses objectifs.