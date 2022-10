Elon Musk rachète Twitter, Orange donne un coup de pouce à TF1, c’est le récap’ de la semaine

Twitter racheté pour 44 milliards de dollars, les chaînes du groupe TF1 diffusées sur la TNT Sat, les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour iOS 16.1 sont nombreuses, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous possédez un iPhone, vous serez ravis de découvrir les nombreuses nouvelles fonctionnalités qui débarquent avec iOS 16.1. Si vous êtes utilisateur d’un Samsung, alors il est temps de vérifier si votre smartphone pourra profiter de la nouvelle surcouche One UI 5.0. Alors qu’Elon Musk rachète enfin Twitter, Orange vient à la rescousse du groupe TF1 en diffusant ses chaînes.

Orange vient en aide aux chaines de TF1

Nos confrères du site Satellifacts ont rapporté que la société Globecast, qui n’est autre qu’une filiale d’Orange, aurait décidé de venir au secours de TF1. En effet, il semblerait que les abonnés à TNT Sat puissent désormais accéder à TF1, LCI, TMC, TFX et TF1 Séries Films en effectuant une nouvelle détection des chaînes puis en les mémorisant. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir comment appliquer les paramètres de réception des cinq chaînes du groupe TF1.

Lire : TF1 contre Canal+ : Orange vient à la rescousse pour reprendre la diffusion des chaînes

Apple : On vous dit tout de la mise à jour iOS 16.1

Lundi dernier, Apple déployait sa nouvelle update, iOS 16.1 et Phonandroid vous a préparé un petit guide des meilleures fonctionnalités de la mise à jour. L’expérience des utilisateurs d’iPhone a été largement améliorée notamment grâce à la personnalisation de l’écran de verrouillage ou l’écran always-on. On adore également la Dynamic Island, les nouvelles options de l’application Photos ou encore le support Matter qui vous permet d’avoir le contrôle sur vos objets connectés via votre smartphone.

Lire : iOS 16.1 : voici les meilleures fonctionnalités qui débarquent avec la mise à jour

Android 13 : qui pourra profiter de la nouvelle surcouche ?

C’est lundi 24 octobre que Samsung a déployé sa nouvelle surcouche, One UI 5.0, sur les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Si vous êtes en possession d’un smartphone de la gamme, il vous suffit désormais de vous rendre dans les Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation. Si vous possédez un autre modèle de Samsung, n’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir la liste complète des smartphones de la marque qui pourront profiter de One UI 5.0 et à partir de quand.

Lire : Android 13 : Samsung dévoile la liste des smartphones qui auront le droit au nouvel OS

Pas de nouvelle loi pour sanctionner l’IPTV

Si de nombreux ayant-droits réclamaient une nouvelle loi qui permettrait de couper instantanément les contenus pirates diffusés en direct, la Commission européenne semble en avoir décidé autrement. En effet, l’institution n’a prévu aucune mesure législative « ferme et définitive » pour lutter contre l’IPTV. La Commission promet toutefois de mettre en place “des outils pour lutter contre la diffusion illégale en continu d'évènements en direct, en particulier d'évènements sportifs”.

Lire : IPTV : la Commission européenne refuse de sanctionner directement les pirates

Elon Musk vient enfin de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars

Après des mois de négociations et un projet qui a failli tomber à l’eau, Elon Musk a finalement racheté Twitter ce jeudi 28 octobre pour un coût total d’environ 44 milliards de dollars. Le milliardaire est donc le nouveau directeur général du réseau social, et il aurait déjà commencer à licencier certains dirigeants de la société, non sans une belle indemnisation.

Lire : Elon Musk achète Twitter pour 44 milliards de dollars et licencie déjà des employés

Nos tests de la semaine

Apple iPhone 14 Plus : des défauts difficiles à accepter pour ce prix

Si l’idée de proposer un iPhone avec un écran plus grand que les autres modèles pour un prix inférieur était séduisante, la version 14 Plus est loin d’être parfaite. La recharge est toujours très moyenne, on regrette l’absence de 120 Hz dans un smartphone de ce prix et la partie photo est perfectible, notamment du côté du grain et du zoom numérique. Il n’en demeure pas moins que l’iPhone 14 Plus reste un smarpthone haut de gamme de qualité au joli design, au bel écran bien maîtrisé et dont le système d’exploitation iOS est toujours excellent.

Lire : Test Apple iPhone 14 Plus : le nécessaire et le suffisant, pas plus !

On a testé pour vous le Chromecast avec Google TV (HD – 2022)

En testant la dernière génération du Chromecast de Google, intitulé Chromecast avec Google TV (HD), nous avons été conquis par l’environnement particulièrement complet et propre et par la quantité d’applications disponibles sur le Play Store. La télécommande est enfin livrée avec l’appareil et le prix est toujours aussi attractif. On regrette de ne pas pouvoir personnaliser davantage l’écran d’accueil et on aurait apprécié de meilleures performances de l’OS.

Lire : Test Chromecast avec Google TV (HD – 2022) : petite taille, petit prix et petites utilité