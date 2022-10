TF1 contre Canal+ : Orange vient à la rescousse pour reprendre la diffusion des chaînes

Si les négociations entre Canal+ et TF1 sont actuellement au point mort, la Une a visiblement trouvé une alternative pour reprendre la diffusion de ses chaînes en clair aux abonnés de TNT Sat.

Cela fera bientôt deux mois que les abonnés Canal+ n'ont plus accès aux chaînes du groupe TF1 en clair. Souvenez-vous, tout part d'un désaccord d'ordre financier entre les deux groupes. La chaîne cryptée a notamment assuré que la Une exploitait sa position dominante pour exiger le versement d'une rémunération trop grande pour ses chaînes gratuites.

Résultat, les 2 millions d'abonnés au service satellite de Canal+ TNT Sat, utilisé notamment pour recevoir les chaînes de la TNT dans les zones blanches, n'ont plus accès depuis cette date à TF1, LCI, TMC, TFX et TF1 Séries Films.

Les deux parties ont alors décidé de régler l'affaire devant les tribunaux, le but étant pour TF1 d'aboutir à une reprise rapide de la diffusion de ses chaînes sur les offres de Canal+. Il faut dire que ces perturbations mettent à mal les audiences de TF1.

Après une première décision en faveur de Canal+ prononcée par le Tribunal de commerce de Paris à la fin septembre 2022, TF1 a également perdu son appel il y a quelques jours. En effet, la Cour de Paris a confirmé que la situation entre TF1 et Canal+ ne pouvait pas trouver de solution, devant les tribunaux en tout cas.

TF1 trouve une alternative grâce à Orange

Néanmoins, TF1 semble avoir trouvé une alternative. Comme le rapportent nos confrères du site Satellifacts, les cinq chaînes du groupe TF1 concernées sont diffusées par le même satellite Astra, en HD et en clair via un transpondeur géré par la société Globecast, une filiale de l'opérateur Orange.

Or, il s'avère que le récepteur satellite de TNT Sat est capable de recevoir et diffuser ces chaînes. Pour ce faire, les abonnés à TNT Sat doivent procéder à une manipulation toute simple : une nouvelle détection et mémorisation des chaînes.

Ceci fait, les chaînes du groupe TF1 apparaîtront à nouveau. Certes, elles ne seront pas attribuées aux numéros habituels, mais il suffira de faire défiler les chaînes pour les trouver une à une. Voici d'ailleurs les paramètres de réception à appliquer pour récupérer ces chaînes :

Satellite Astra 19,2° Est

Fréquence : 11 377 MHz

Polarisation : Verticale

Symbol Rate (S/R) : 22 000

FEC : 2/3

On espère toutefois que TF1 et Canal+ aboutiront à un accord… Mais pour l'instant, ce n'est clairement pas à l'ordre du jour.