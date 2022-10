iOS 16.1 : voici les meilleures fonctionnalités qui débarquent avec la mise à jour

Aujourd’hui, Apple déploie la première mise à jour majeure pour iOS 16. Celle-ci est remplie de fonctionnalités intéressantes, dont certaines font parler d’elles depuis plusieurs semaines maintenant. Suivez le guide, on vous montre tout ce qu’il ne faut pas manquer avec cette nouvelle update.

Avec iOS 16, Apple n’y est pas allé de main morte pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs sur iPhone. Écran always-on, modification et marquage de tous les messages comme lus, personnalisation accrue de l’écran de verrouillage : ce ne sont pas les nouveautés qui manquent. Pour autant, la firme de Cupertino en a visiblement gardé sous la manche, comme nous le montre la première grosse mise à jour du système d’exploitation.

Disponible à partir d’aujourd’hui sur tous les iPhone compatibles (soit les modèles à partir de l’iPhone 8), iOS 16.1 n’est pas en reste du côté des nouveautés. Entre les nouvelles fonctionnalités de la Dynamic Island et les améliorations des applications déjà existantes, il y a de quoi faire avec cette update. Accrochez-vous, voici donc tout ce qu’il vous attend en installant iOS 16.1.

Découvrez toutes les nouveautés d’iOS 16.1

La Dynamic Island permet de suivre les matchs en direct

C’est LA grande grande nouveauté d’iOS 16.1. La Dynamic Island, elle-même innovation majeure des iPhone 14, va devenir encore meilleure avec la mise à jour iOS 16.1. Dorénavant, les utilisateurs pourront suivre en direct divers événements, des scores des matchs sportifs en temps réel à l’avancée de leurs livraisons. Le tout fonctionnera également sur l’écran de verrouillage pour toujours garder un œil sur l’actualité.

Partagez plus facilement des photos avec vos proches

L’application Photos a également droit à une petite amélioration. Avec la mise à jour, il est désormais possible de partager un dossier commun avec un maximum de cinq personnes, qui pourront chacune ajouter, modifier et supprimer des photos.

Contrôlez tous vos objets connectés avec votre iPhone

iOS 16.1 apporte le support de Matter, la norme de connectivité qui permet de contrôler tous les objets fonctionnant avec Apple HomeKit, Google Home ou encore Amazon Alexa directement depuis votre iPhone.

Sur le même sujet — iOS 16 : Apple corrige le bug du microphone pendant les appels audio sur CarPlay

Transférez vos clés en toute simplicité

Pour ceux qui se servent de leur iPhone pour déverrouiller leur voiture, ou encore certaines portes, iOS 16.1 va vous permettre de partager ces clés stockées dans votre application Cartes très facilement : simplement en voyant un message à votre proche.

Apple Fitness+ est disponible directement sur iPhone

Avec iOS 16.1, le service de fitness d’Apple ne nécessite plus une Apple Watch pour fonctionner. L’abonnement coûte toujours 10 € par mois, mais les exercices seront accessibles directement sur l’iPhone de l’utilisateur. De fait, il ne sera cependant plus possible de visualiser certaines données, telles que le rythme cardiaque ou la quantité de calories brûlées.