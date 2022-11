Instagram bannit à tord et à travers, la certification Twitter va coûter un bras, c’est le récap’

Un bug Instagram a banni des milliers d’utilisateurs sans aucune raison, Elon Musk compte faire payer 20 dollars par moi la certification Twitter, Huawei fait mieux que Google avec le Mate 50 Pro, son meilleur photophone… bienvenue dans le récap' de la veille !

Les réseaux sociaux ont été chamboulés hier, d’abord par l’annonce d’Elon Musk de vouloir facturer la certification sur Twitter à prix d’or, puis un bug effrayant sur Instagram qui a banni des milliers de comptes en quelques minutes. Pendant ce temps, le Huawei Mate 50 Pro s’est érigé en roi de la photo chez les smartphones premium.

Instagram bannit ses utilisateurs sans aucune raison

Panique à bord chez les utilisateurs Instagram (et très certainement au QG de l’entreprise). D’un instant à l’autre, l’application s’est mise à bannir à la volée des milliers de comptes, sans prévenir. Impossible d’expliquer le phénomène, et pour cause : ce dernier n’est rien d’autre qu’un bug qui touche le monde entier. La filiale de Meta a rapidement réagi en déclarant qu’une solution est sur le point d’arriver.

La certification Twitter va devenir payante

À l’heure actuelle, le petit badge bleu est un précieux sésame qu’il est bien difficile d’obtenir pour les utilisateurs de Twitter. Mais cela va bientôt changer. « Grâce » à Elon Musk, tout le monde pourra obtenir une certification… à condition de souscrire à la nouvelle formule Twitter Blue, pour la modique somme de 20 dollars par mois. On ne sait pas encore que celle nouvelle formule sera disponible.

Le Huawei Mate 50 Pro est le meilleur photophone du marché

Et c’est DXOMARK, les experts de la photo sur smartphone, qui le dit. Celui-ci succède ainsi directement au Mate 40 Pro de 2020 en prenant la tête du classement, juste devant le Pixel 7 Pro qui s’était hissé sur le podium juste avant l’arrivée de son rival. Le smartphone obtient ainsi un score de 152 points, grâce à sa caméra principale IMX766, le capteur ultra grand-angle de 13 MP ainsi que le capteur périscope OV64B de 64 MP.

