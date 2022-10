Android 13 : Samsung dévoile la liste des smartphones qui auront le droit au nouvel OS

Après avoir annoncé le déploiement de One UI 5.0 basée sur Android 13 sur les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, Samsung vient de dévoiler la liste des smartphones qui pourront profiter de la nouvelle surcouche du constructeur. On fait le point ensemble.

Début octobre 2022, Samsung a annoncé l'arrivé imminente de One UI 5.0 avec Android 13 sur ses derniers Galaxy S22, S22 + et S22 Ultra. Les rumeurs évoquaient la date du 24 octobre pour le déploiement. Et bien, elles ont vu juste puisque la dernière version de la surcouche du constructeur a bien débarqué ce lundi sur les appareils concernés.

La diffusion de One UI 5.0 sur les Galaxy S22 a débuté en Autriche, en Croatie, en France, en Allemagne, en Irlande, en Pologne, au Portugal, en Serbie, en Slovénie ou encore en Suisse et au Royaume-Uni. Pour savoir si elle est disponible sur votre S22, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans les Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation.

Toutefois et concernant les autres smartphones de la marque, nous étions encore dans le flou. Quels modèles vont pouvoir migrer sous One UI 5.0 ? A quelle date ? Bonne nouvelle, puisque Samsung vient de répondre à ces interrogations en dévoilant la feuille de route complète du déploiement de sa dernière surcouche basée sur Android 13.

Voici la date et le noms des smartphones Samsung qui recevront One UI 5.0

En novembre 2022 :

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra

Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra

Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra

Galaxy Tab S7 et S7+

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

En décembre 2022 :

Galaxy Z Gold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE, S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump/Jump2

Dès janvier 2023 :

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active3

Galaxy Buddy2

Galaxy Wide6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover5

En février 2023 :

Galaxy Tab Active4 Pro

Précisons toutefois que ce calendrier dévoilé par Samsung est valable pour le marché sud-coréen. Néanmoins, le calendrier du déploiement mondial ne devrait pas différer outre-mesure de celui-ci. De fait, voilà pourquoi cette feuille de route n'inclut pas certains appareils Galaxy éligibles car ils n'ont pas été commercialisés en Corée du Sud. Quoi qu'il en soit, Samsung devrait publier la feuille de route pour les autres marchés dans les prochains jours.

Source: SamMobile