Xiaomi lance les Redmi Note 12, Xbox annonce des augmentations de prix en 2023, c’est le récap

Xiaomi lance ses Redmi Note 12, des smartphones au rapport qualité-prix imbattable, Xbox annonce des augmentations de prix sur ces consoles en 2023, et Rockstar qui supprime mystérieusement tous ses systèmes anti-triche de GTA 5, c'est le récap des principales actualités de ce jeudi 27 octobre 2022.

En ce jeudi 27 octobre 2022, l'actualité a été plutôt mouvementée. Cette journée était placée sous le signe des augmentations de prix ! Spotify a ouvert le bal en annonçant une hausse du prix de l'abonnement Premium dès 2023. Dans la foulée, nous avons appris que Canal+ a commencé à prévenir ses clients d'une augmentation du prix de ses offres sans engagement après le doublement de son taux de TVA. Et comme si cela ne suffisait pas, Microsoft en a rajouté une couche en garantissant des hausses du prix de ses dernières Xbox pour l'année prochaine ici encore. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les principales actualités de ce jeudi 27 octobre 2022.

Xiaomi casse la baraque avec les Redmi Note 12

Ce jeudi, Xiaomi a officiellement levé le voile sur trois smartphones au rapport qualité-prix imbattable : les Redmi Note 12 Pro, 12 Pro+ et 12 Discovery Edition. Embarquant tous les trois un processeur Mediatek Dimensity 1080 gravé en 6 nm, ces smartphones affichent une fiche technique prometteuse, avec un GPU Mali-G68 MC4, 6 à 12 Go de RAM LPDDR4X, entre 128 et 256 Go de stockage USD 2.2 et une dalle OLED en Full HD+ de 6,67″. Le Discovery Edition va plus loin en proposant une technologie de charge rapide révolutionnaire de 210 W ! Sur la batterie de 4300 mAh, il serait donc d'effectuer le 0 à 100 % en 9 minutes seulement !

Pour en savoir plus : Xiaomi lance les Redmi Note 12, des smartphones au rapport qualité-prix imbattable

Tandis que Sony a récemment revu à la hausse le prix de sa PS5 sur de nombreux marchés, c'est au tour de Microsoft d'annoncer des augmentations à venir concernant les tarifs de ses Xbox Series X/S en 2023. Les prix des abonnements du Xbox Game Pass sont également concernés par cette revalorisation tarifaire à venir.

Pour en savoir plus : Xbox – après Sony, Microsoft annonce que les prix vont augmenter en 2023

Rockstar supprime sans prévenir les systèmes anti-triche de GTA 5