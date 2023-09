Cette tablette iPlay50 10,4″ est à -45% chez AliExpress !

Profitez dès aujourd'hui d'une réduction de -45% sur une tablette iPlay50 de 10,4 pouces ! AliExpress propose en effet l'appareil pour moins de 150€ pendant quelques jours. On vous dit tout sur l'offre ci-dessous.

AliExpress vous gâte en cette période de Rentrée Scolaire en vous proposant la tablette iPlay50 d'Alldocube à un prix réduit. Cette offre exclusive vous permet de faire des économies tout en vous offrant à vous ou à votre enfant un outil performant pour l'apprentissage en ligne et le divertissement.

Grâce à AliExpress et sa réduction de -45%, la tablette se retrouve disponible pour seulement 139,04€ au lieu de 252,80€ habituellement. Difficile de résister à une telle baisse de prix, surtout pour une tablette aussi performante et efficace.

Une batterie longue durée et des performances à toute épreuve

L'iPlay50 est bien plus qu'une tablette ordinaire. Elle est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de tous et offre une gamme de fonctionnalités impressionnantes. Dotée d'un processeur octa-core puissant et de 6 Go de RAM, l'iPlay50 offre des performances fluides pour la navigation sur Internet, le streaming de vidéos, et même les applications éducatives les plus gourmandes en ressources.

Son écran 2K de 10,4 pouces offre une qualité d'image exceptionnelle. Vos étudiants pourront profiter d'une expérience visuelle immersive pour leurs études en ligne et leurs moments de détente.

En prime, avec sa batterie de 6 000 mAh, l'iPlay50 garantit une utilisation ininterrompue tout au long de la journée. Plus besoin de s'inquiéter de la panne de batterie pendant les cours ou les devoirs.

On note aussi son espace de stockage impressionnant de 64Go avec un stockage extensible de 256Go grâce à une carte microSD. POlyvalente, elle est compatible avec une large gamme d'applications et fonctionne via Android 12.

Enfin, difficile de ne pas remarquer ses caméras avant et arrière de 8 mégapixels qui permettent de participer à des visioconférences avec une qualité d'image exceptionnelle et de capturer des photos et des vidéos de haute qualité.

Que ce soit pour les cours en ligne, la recherche, la prise de notes, ou même les moments de détente avec des jeux et des vidéos, l'iPlay50 d'Alldocube est un compagnon polyvalent qui répondra à tous vos besoins. Ne ratez donc pas cette occasion de préparer votre rentrée scolaire à prix mini sur AliExpress.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.