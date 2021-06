Sony lance les WF-1000XM4, ses nouveaux écouteurs sans fil à bruit active. Reprenant l'excellent formule des WF-1000XM3, les WF-1000XM4 misent sur la “meilleure réduction de bruit active” du marché, accompagné qui plus d'un son haute résolution via la certification High-Res Audio Wireless.

Ces dernières semaines ont été marquées par de nombreuses fuites au sujet des WF-1000XM4, les derniers écouteurs sans fil à réduction de bruit active de Sony. Nous avons par exemple pu découvrir le design remanié des WF-1000XM4, plus compacts et discrets, tandis qu'une vidéo a dévoilé la quasi-totalité de leurs fonctionnalités.

Ce mardi 8 juin 2021, Sony a décidé de prendre les devants en dévoilant officiellement les WF-1000XM4. Reprenant l'excellente formule des WF-1000XM3, le constructeur propose ici “la meilleure réduction de bruit active du marché” notamment grâce à un tout nouveau processeur V1. Cette puce s'appuie principalement sur celle du casque audio WH-1000XM3, à savoir la QN1e développée par Sony.

WF-1000XM4 : la technologie Hi-Res Audio fait son entrée

Pour rappel, cette dernière était dotée d'un système à deux microphones (extérieur et intérieur) qui filtrent efficacement les bruits environnants et permettent une fusion totale de l'utilisateur avec sa musique. Il faut rajouter à cela un nouveau diaphragme haute résolution 6mm doté d'un aimant 20% plus grand que sur les précédents modèles. Résultat, les WF-1000XM4 affichent de meilleures performances sur les basses fréquences, et offrent par extension une suppression du bruit accrue.

Côté qualité sonore, les derniers écouteurs Sony prennent en charge la technologie Hi-Res Audio sans fil, qui via le LDAC, transmet environ trois plus de données que le Bluetooth classique (jusqu'à 990 kbps). En outre, la qualité sonore des fichiers audio compressés comme les MP3 se voit nettement améliorée, via la technologie DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine).

Le confort au centre de l'expérience

Le confort d'utilisation reste également au centre des préoccupations de Sony, qui a doté les WF-1000XM4 de nombreuses fonctionnalités à même d'améliorer l'expérience utilisateur. Listons rapidement ces différents ajouts :

La fonction Speak-to-chat interrompt automatiquement la musique et laisse passer le son ambiant dès que l'utilisation débute une conversation

interrompt automatiquement la musique et laisse passer le son ambiant dès que l'utilisation débute une conversation Le mode Quick Attention permet de laisser entrer le son ambiant et écouter son environnement via une simple pression sur l'écouteur gauche

permet de laisser entrer le son ambiant et écouter son environnement via une simple pression sur l'écouteur gauche Le mode Wind Noise Reduction détecte la présence du vent et supprime ses effets automatiquement

détecte la présence du vent et supprime ses effets automatiquement Le mode Adaptive Sound Control détecte l'emplacement et l'activité de l'utilisateur (en train de marcher, en pleine course, etc.) et règle automatiquement les paramètres de réduction de bruit active afin d'optimiser l'expérience d'écoute

Quant au design, ces WF-1000XM4 sont effectivement 10% plus petits que les précédents modèles, tandis que l'étui de charge se veut 40% plus petit de son côté. Afin de s'adapter au maximum d'utilisateurs, les écouteurs sont livrés avec 3 tailles d'embouts isolants. Rappelons toutefois que Sony en proposait 7 avec les WF-1000XM3.

8h d'autonomie avec réduction de bruit active

Concluons sur l'autonomie de ces WF-1000 XM4. Sony promet ainsi 8h d'autonomie avec la réduction de bruit active et l'étui offre jusqu'à 16h supplémentaires, portant donc le tout à 24h. Une fonction de charge rapide répond à l'appel, avec la possibilité d'obtenir une heure d'écoute en seulement 5 minutes de charge. Enfin, les WF-1000 XM4 sont certifiés IPX4, c'est-à-dire qu'ils sont protégés contre les projections d'eau. Ce n'est pas le cas en revanche du boitier de chargement.

Si vous êtes intéressés par les derniers écouteurs sans fil de la firme nippone, sachez que les WF-1000XM4 sont disponibles dès ce mardi 8 juin 2021 sur la boutique officielle de Sony et chez les différents revendeurs, à parti de 280 €. Vous pourrez opter entre deux coloris, à savoir noir et argent.