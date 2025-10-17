L’humanité ne se débarrassera jamais du pétrole, ce rapport brise le rêve d’un monde sans énergies fossiles

Malgré la transition écologique, le pétrole, le gaz et le charbon devraient rester la principale source d’énergie mondiale. Une projection inquiétante alors que la demande explose, tirée par l’industrie et les centres de données.

Depuis plusieurs années, les gouvernements multiplient les annonces en faveur des énergies renouvelables. Les promesses de neutralité carbone se succèdent, mais la réalité de la consommation mondiale reste difficile à transformer. L’essor du numérique, de l’intelligence artificielle et de l’industrie lourde fait grimper la demande énergétique bien plus vite que la production verte.

Selon une étude du cabinet McKinsey, publiée en octobre 2025, les énergies fossiles devraient encore représenter entre 41 % et 55 % de la consommation mondiale d’ici 2050. Aujourd’hui, elles comptent pour environ 64 %. La baisse existe, mais elle reste bien inférieure aux prévisions des années précédentes. L’analyse montre que le gaz naturel pourrait même voir sa part augmenter, tandis que le charbon continuerait d’alimenter certaines régions clés.

La consommation énergétique de l’IA menace les objectifs climatiques mondiaux

McKinsey estime que la demande mondiale d’électricité augmentera de 20 à 40 % d’ici 2050. Les bâtiments et les usines en sont les principaux moteurs, mais les centres de données représentent le facteur le plus marquant. Rien qu’en Amérique du Nord, leur consommation d’énergie pourrait croître de près de 25 % par an jusqu’en 2030, portée par les services d’intelligence artificielle et le stockage massif de données. À l’échelle mondiale, cette hausse moyenne atteindrait 17 % par an entre 2022 et 2030.

La montée en puissance de l’intelligence artificielle joue un rôle clé dans cette explosion. Selon plusieurs études récentes, chaque requête envoyée à un modèle comme Gemini ou GPT-5 consomme une quantité d’énergie comparable à une ampoule allumée quelques secondes. Et quand des millions d’utilisateurs interagissent chaque jour avec ces outils, la facture énergétique devient considérable. Google a d’ailleurs reconnu que le simple traitement d’une invite textuelle sur Gemini équivaut à environ neuf secondes de télévision, soit près de 0,24 Wh.

Malgré ces chiffres, le rapport souligne que les énergies renouvelables pourraient représenter jusqu’à 67 % de la production électrique en 2050, sans toutefois remplacer totalement les hydrocarbures. Les contraintes économiques et géopolitiques, ainsi que la priorité donnée à la sécurité énergétique, ralentissent la sortie des fossiles. McKinsey estime désormais que la demande de pétrole ne devrait atteindre son pic qu’à partir des années 2030, prolongeant la dépendance mondiale à ces ressources pour plusieurs décennies.