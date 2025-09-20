L’Euro numérique se rapproche, voici quand il pourrait entrer en circulation

Les ministres européens des finances ont trouvé un compromis concernant la mise en place de l'Euro numérique. La feuille de route est plus claire et permet d'estimer quand la monnaie virtuelle serait accessible.

L'Euro numérique n'est pas mort. En 2023, après 2 ans de discussions, le projet d'une monnaie virtuelle commune aux 27 pays de l'Union européenne entrait en phase préparatoire. Depuis il avance en coulisses, mais fait face à plus de difficultés que prévues. Banques et législateurs sont frileux : peur d'un retrait massif de liquidités, coûts élevés, danger pour la vie privé… Les débats sont parfois houleux.

Rien qui n'arrêtera définitivement l'objectif final cela dit. Après une énième réunion, les ministres des finances des pays d'Europe sont parvenus à s'entendre sur la suite. L'idée principale est que ces derniers auront leur mot à dire avant que la Banque centrale européenne (BCE) acte le lancement de l'Euro numérique. Cet accord permet d'y voir plus clair sur la feuille de route et notamment de définir une période plus précise pour l'arrivée de la monnaie unique virtuelle.

Voici quand pourrait arriver l'Euro numérique

“Le compromis auquel nous sommes parvenus est qu'avant que la BCE ne prenne une décision finale concernant l'émission [de l'euro numérique] […], il y aurait une possibilité de discussion au sein du Conseil des ministres“, déclare Paschal Donohoe, qui préside les réunions. Sans donner de détails, la BCE indique avoir également trouvé un terrain d'entente sur comment définir la limite de détention de la future monnaie numérique. La méthode retenue sera soumise à l'approbation du Conseil européen des ministres des Finances.

Le Conseil et le Parlement européens doivent encore proposer leurs textes de lois associés. La Banque centrale du Vieux continent espère que le cadre législatif sera finalisé d'ici juin 2026. Une fois cette étape franchie, il faudra encore 2 ou 3 ans minimum avant de pouvoir mettre la main sur les premiers euros numériques. En se basant sur l'estimation la plus optimiste, ils entreraient donc en circulation en 2028, pas avant.

Source : Reuters