FIFA : le changement de nom se précise, un nouveau départ pour le jeu de foot culte ?

Les jeux FIFA pourraient-ils changer de nom dans le futur ? C’est en tout cas une possibilité selon les dires du PDG d’EA, Andrew Wilson. Il a évoqué l’idée lors d’une réunion qui s’est tenue il y a quelques mois. Ces propos sortent seulement aujourd’hui grâce à VGC.

« On s’fait un FIFA ? » sera peut-être bientôt une expression du passé. Le jeu de football d’EA, qui reprend le nom officiel de la fédération internationale de football, pourrait changer de nom. Si ce n’est pour le moment pas à l’ordre du jour, ce n’est pas non plus une possibilité à écarter.

Le site VGC partage en effet des propos qu’Andrew Wilson, le PDG d’EA, a tenu à ses équipes internes il y a de ça quelques mois. Des paroles transmises de manière anonyme par un employé, qu’il faut donc prendre avec des pincettes.

EA pas fermé à l’idée d’abandonner FIFA

Andrew Wilson ne ferme pas la porte à un changement de nom pour sa licence de football. Pour lui, l’accord passé entre EA et la FIFA n’est plus profitable pour sa société, surtout dans des périodes creuses en matière de compétitions internationales :

« Ce que nous apporte la FIFA dans une année sans coupe du monde, c’est quatre lettres imprimées sur la jaquette ».

Wilson se serait aussi plaint que la FIFA imposait des conditions strictes pour le jeu et qu’elle excluait toute fantaisie faisant sortir les matchs des traditionnels modes 11v11. EA dispose d’un accord avec la FIFA qui devrait se terminer avec le prochain opus, FIFA 23. Les négociations pour étendre le partenariat pour dix ans de plus sont difficiles, selon le New York Times, puisque la FIFA demanderait 2,5 milliards de dollars à EA, soit le double du tarif habituel.

Abandonner le nom FIFA permettrait donc à EA de faire des économies, mais aussi d’être plus libre dans sa création, en proposant des modes qui sortent de l’ordinaire, par exemple. Et en ce qui concerne des licences, le studio dispose d’encore plus de 300 partenariats qui lui permet d’utiliser bon nombre de logos, de noms et de joueurs partout à travers le monde. Ce n'est pas la première fois que cette histoire apparaît, puisque déjà en octobre dernier EA commençait à évoquer l'idée.

Pour rappel, EA utilise le nom FIFA depuis 1993 avec le jeu FIFA International Soccer. L’abandon pur et simple du nom FIFA serait donc un véritable séisme dans le petit monde des simulations sportives.

Source : VGC