Asus ROG Ally : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir sur la console portable

La ROG Ally est une nouvelle console signée Asus. Elle veut faire tourner tous les jeux PC dans un format portable semblable à celui de la Switch ou du Steam Deck. Petit tour d’horizon de ce qu’on sait de ce curieux produit.

Avec le Steam Deck, Valve a inauguré un tout nouveau format : celui de la console portable/ordinateur capable de faire tourner tous les gros jeux PC dans un châssis qui rappelle celui de la Nintendo Switch. Avec la ROG Ally, Asus vient apporter sa pierre à l’édifice.

Dévoilée le 1er avril dernier, la ROG Ally a de quoi faire rêver tant elle fait de promesses, mais elle cache encore bien des mystères. Dans ce dossier, nous allons compiler tout ce qu’il y a à savoir à son sujet. Bien entendu, nous le mettrons à jour quand de nouvelles informations seront diffusées.

La ROG Ally, c’est quoi ?

Après la sortie du Steam Deck, beaucoup de constructeurs se sont engouffrés dans la brèche avec plus ou moins de succès, misant sur un format portable sans compromis. C’est maintenant au tour d’Asus de s’y risquer avec la ROG Ally.

La ROG Ally a de quoi susciter l’intérêt. La proposition d’Asus est simple : faire comme le Steam Deck, mais avec des caractéristiques techniques revues à la hausse. L’Ally pourrait donc offrir tout ce qui manque à la console de Valve, aussi bien au niveau de l’écran, de la puissance que des jeux compatibles.

L’annonce de la ROG Ally a été un peu particulière. Asus a été malicieux avec une vidéo de présentation très décalée publiée le… 1er avril 2023. Si au début, personne n’y a vraiment cru, beaucoup d’internautes se sont ensuite dit « cette machine est crédible, en fait ». A raison, puisque le lundi 3 avril, la marque a annoncé que sa console était bien réelle et qu’elle allait sortir sur le marché. Un vrai faux poisson d’avril.

Quelles sont les caractéristiques techniques de la ROG Ally ?

Asus n’est pas entré dans les détails en ce qui concerne les caractéristiques techniques de sa console. La marque veut faire planer le mystère jusqu’à une prochaine présentation. Toutefois, elle a livré quelques infos. Plus encore, deux célèbres Youtubeurs tech américains -Linus Tech Tips et Dave2D- ont pu la prendre en main et livrer des détails supplémentaires.

Ce qu’on sait, c’est que la ROG Ally est dotée d’un écran 7 pouces en 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette dalle dispose d'une luminosité maximale de 600 nits, donc théoriquement suffisante pour jouer à l'extérieur. La grande question est de savoir s’il s’agit là d’une dalle IPS LCD ou OLED, mais le constructeur ne l'a pas encore précisé.

A l’intérieur, nous trouvons un processeur AMD Ryzen custom, spécialement conçu pour la machine (gravé en 5 nm ?).

Les premiers retours affirment qu’il est deux fois plus puissant que celui du Steam Deck et qu’il gère très bien la chauffe et le bruit, n’émettant que 20 décibels en jeu. C'est peu.

Voici un résumé de tout ce qui est confirmé pour l’Asus ROG Ally :

Ecran 7 pouces (16 :9), 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de réponse de 5 ms

Processeur AMD Ryzen custom

SSD au format M2 de 1 To au maximum

Port microSD

Port USB Type-C

Capteur d’empreintes

Port propriétaire Asus pour connecter l’Ally à un GPU externe

Windows 11 avec lanceur Armoury Crate

Compatible avec tous les lanceurs (Steam, Epic, BattleNet, GOG…)

Comme on peut le voir, il reste beaucoup de zones d’ombre, comme les caractéristiques précises du processeur, la technologie de la dalle, mais aussi la capacité de la batterie. On en saura plus très bientôt, promet Asus.

Quel est le design de la ROG Ally ?

La ROG Ally adopte un design peu surprenant pour une console portable, avec un écran situé au milieu et les boutons de chaque côté. Un format qui existe depuis des décennies (Game Gear, Game Boy Advance, PSP…) et qui a été repris par la Switch et le Steam Deck. On remarque toutefois plusieurs choses intéressantes.

La première concerne les boutons. La ROG Ally embarque des stick asymétriques (rétroéclairés), ce qui devrait plaire à beaucoup de joueurs. Elle reprend en réalité la disposition des boutons de la Xbox. On retrouve évidemment les gâchettes sur la partie supérieure, mais aussi deux touches supplémentaires à l’arrière, comme sur le Steam Deck.

Comme le note Linus Tech Tips, la console n’est pas confortable en mains lorsqu’on la porte à bout de bras. Elle est en effet conçue pour que le joueur en profite alors qu’il est accoudé à une table. Malin.

Autre détail intéressant : le système d’aération. Asus a repris celui utilisé sur ses PC avec deux caloducs qui expulsent l’air chaud via des grilles situées sur la partie supérieure du produit. Ainsi, l’air ne gêne nullement l’utilisateur. Quant à l’air frais, il est aspiré via deux aérations situées à l’arrière.

Que veut apporter la ROG Ally par rapport à la concurrence ?

La ROG Ally veut miser sur plusieurs points particuliers pour séduire l’acheteur. On peut évidemment reparler de sa fiche technique, mais il y a d’autres choses intéressantes. Contrairement au Steam Deck, la ROG Ally sera compatible avec tous les lanceurs, il sera donc possible de jouer à tous les titres sortis sur PC. Elle pourrait aussi faire la part belle à l’émulation. Un vrai plus.

Le logiciel Armoury Crate intégré pourrait également apporter une dose de personnalisation bienvenue, avec la possibilité de remapper les touches, de gérer le bruit, la chauffe ou encore les lumières RGB présentes sur le terminal.

Enfin, le dernier gros argument d’Asus réside dans sa compatiblité avec les GPU externes ROG XG Mobile. En connectant la ROG Ally, il est possible de profiter de la 4K sur un écran externe. De quoi en séduire plus d’un.

Quand sortira la ROG Ally ?

La ROG Ally n’a pour l’instant pas de date de sortie. Asus promet qu’elle sera dévoilée bientôt, mais on peut miser sur une commercialisation dans le courant de l’année 2023.

A quel prix sera vendue la ROG Ally ?

Pas de prix annoncé par Asus pour le moment. A la vue des caractéristiques du produit, on peut s’attendre à quelque chose de plus cher qu’un Steam Deck (vendu de 419 euros à 679 euros). A titre de comparaison, la Aya Neo 2 est vendue à un peu plus de 1000 euros.

Qui sait ? Peut-être aurons-nous une bonne surprise ?