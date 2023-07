ROG Ally : Asus va mettre à jour la console pour corriger un gros défaut

Asus a posté un message sur les réseaux sociaux et sur le forum de la ROG Ally. Dans celui-ci, la marque confirme que la console portable a un problème au niveau du lecteur de carte mémoire. Elle explique qu’il faudra mettre à jour la console pour régler ce problème lié à la chauffe de la console. Reste à savoir si cela sera suffisant pour assurer la fiabilité de la ROG Ally.

La ROG Ally est la première tentative d’Asus de créer une console portable pour les gamers qui jouent sur PC. L’idée est simple : dans le corps d’une console très ergonomique avec un très grand écran, la firme taïwanaise a intégré un petit PC qui tourne sous Windows 11. Résultat : vous pouvez installer tous vos jeux PC sur la ROG Ally et y jouer en voyage, dans les transports, etc. Concurrente assumée du Steam Deck, la ROG Ally est un bon produit, mais n’a pas entièrement convaincu la rédaction lors de son test complet.

Évidemment, mettre un PC complet dans un petit châssis de console portable (même si le mot « petit » est ici un peu exagéré quand la console est placée à côté d’une Switch par exemple), cela occasionne quelques contraintes. Notamment en termes de chauffe. Jouer sur Windows 11 demande quelques ressources. Et cela fait chauffer le processeur. Pour dissiper cette chaleur, la ROG Ally se sert d’un système actif (ventilateur) et passif (caloducs). Or, quand la console est utilisée pendant de longues durées, certains composants subissent cette chaleur.

Asus va mettre à jour la ROG Ally pour limiter le problème de surchauffe

C’est le cas du lecteur microSD. Dans certains cas, il n’apparait plus dans le gestionnaire de périphérique et n’affiche pas les cartes mémoires insérées. Dans d’autres cas, plus rares, il peut endommager la carte mémoire, la rendant inutilisable. Dans un message posté par Asus, sur son forum officiel et sur les réseaux sociaux, la marque confirme être au courant du problème et chercher une solution. Le problème viendrait bien de la surchauffe de la console quand elle est soumise à une trop forte pression.

Dans son message, deux informations à retenir pour tous les propriétaires de la console. D’abord, une mise à jour sera poussée par Asus pour « soulager le système ». Cette mise à jour va augmenter la vitesse de rotation du ventilateur avec le profil minimum et le profil par défaut. Bien sûr, cela va augmenter aussi le bruit émis par le ventilateur. Et Asus promet que cette augmentation sera mesurée pour éviter que cela devienne une gêne. Seconde information, Asus conseille aux joueurs qui observent un mauvais fonctionnement du lecteur de carte microSD de leur ROG Ally de contacter le service client pour retourner la console.