FIFA 23 signe un lancement record pour le tout dernier jeu de la licence

FIFA 23 est un véritable carton. La nouvelle itération de la simulation de football a réuni plus de 10 millions de joueurs lors de sa première semaine d’exploitation. Un record pour la licence qui signe là son tout dernier jeu estampillé FIFA.

Les jeux FIFA font partie des biens culturels les plus vendus dans le monde et la nouvelle version, la bien nommée FIFA 23, le prouve encore une fois. Le titre a réuni 10,3 millions de joueurs lors de sa première semaine d’exploitation. C’est énorme !

Un véritable succès, le plus éclatant de la licence. A titre de comparaison, un blockbuster populaire comme God of War sorti en 2018 sur PS4 a été vendu à plus de 20 millions d’exemplaires en quatre ans. FIFA 23 est sorti il y a quinze jours.

FIFA 23, un lancement record

EA précise que c’est le plus gros lancement de l’histoire pour un jeu FIFA. Plusieurs causes à ce succès colossal : un marketing agressif, tout d’abord, mais également un engouement pour la coupe du monde qui arrive. Débutant en novembre, c’est une aubaine pour le jeu qui, pour la première fois, va pouvoir surfer sur l’événement peu de temps après sa sortie.

Plus encore, les joueurs se ruent sur ce FIFA 23 pour une raison plus sentimentale : il s’agira du tout dernier jeu de la licence. EA a en effet choisi de ne plus collaborer avec la fédération internationale de football. Les prochains opus s’appelleront tout simplement EA Sport FC. Enfin, on peut aussi parler du fait que la concurrence a été annihilée. Pro Evolution Soccer n’était plus que l’ombre de lui-même ces dernières années et a fini par tout simplement disparaître. Bref, tout cela conduit au FIFA le plus vendu de l’histoire de la licence. Comme le précise EA dans son communiqué, le jeu va connaître des ajouts au fil des mois, notamment en ce qui concerne les clubs féminins, grosse nouveauté de cette année. De quoi y jouer sereinement jusqu'à la fin de la saison.

Pour rappel, FIFA 23 est sorti le 27 septembre dernier et est disponible aussi bien sur PC que sur consoles (PS4, PS5, Xbox et Xbox Series X). Avez-vous craqué pour cet opus ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ?