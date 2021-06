EA recrute l’ancien directeur de Call of Duty pour travailler sur Battlefield 6

EA vient d'annoncer la nomination de Byron Beede, ancien directeur général de la série Call of Duty, comme responsable de la franchise Battlefield. D'après l'éditeur américain, cette nomination “signale un engagement stratégique à long terme pour la croissance de la franchise Battlefield”.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous n'êtes pas sans savoir qu'EA et DICE s'apprêtent à dévoiler officiellement Battlefield 6 ce 9 juin 2021, à l'occasion d'un évènement spécial. L'occasion pour les joueurs et la presse de découvrir enfin du gameplay pour ce titre très attendu par les fans de la franchise et de FPS en général.

En amont de cette présentation, EA nous fait savoir que l'éditeur américain vient de frapper un grand coup en embauchant Byron Beede. Ce vétéran de l'industrie du jeu vidéo n'est autre que l'ancien directeur de la saga Call of Duty depuis près de 20 ans. Désormais, Byron Beede sera en charge de développer la franchise Battlefield, en tant que directeur général de la série.

Byron Beede sera sous la responsabilité de Vince Zampella, l'un des cofondateurs du studio Respawn Entertainment (les papas d'Apex Legends et Titanfall) et dirigeant actuel des bureaux de Respawn et de DICE à Los Angeles. Selon EA, cette nouvelle collaboration marque “un engagement stratégique à long terme pour la croissance de la franchise Battlefield”.

Un vétéran de Call of Duty pour relancer Battlefield

Comme vous le savez, les deux séries entretiennent une vive rivalité depuis leurs débuts dans les années 2000. Seulement, l'échec commercial de Battlefield V en 2018 a changé la donne, laissant au passage un boulevard à Activision qui a cartonné en 2019 avec le reboot de Call Of Duty : Modern Warfare et surtout avec Warzone, le célèbre mode Battle Royale.

D'ailleurs, l'actuel PDG d'EA Andrew Wilson a reconnu son erreur d'avoir privilégié la campagne solo de Battlefield V au profit de son mode Battle Royale intitulé FireStorm. Il est vrai que le mode de jeu a rapidement été boudé par les joueurs, qui ne faisait pas le poids face aux ténors du genre, Fortnite, Apex Legends et Warzone en tête.

Peut-être que l'une des premières tâches de Byron Beede sera justement de proposer un mode Battle Royale convaincant sur Battlefield 6, à même de rivaliser avec Warzone, pour l'instant indétrônable. Prenant place dans une troisième guerre mondiale fictive, le jeu devrait proposer des batailles d'envergure à 128 joueurs en simultané sur PS5, Xbox Series X et PC. La sortie du titre est attendue pour la fin d'année 2021, probablement en novembre comme le veut la tradition.

Source : Kotaku