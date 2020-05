Fortnite Mobile est le jeu phénomène du moment. Le Battle Royale bat des records d’audience sur Twitch et YouTube et parvient à convaincre de plus en plus de joueurs, éclipsant même son rival PUBG. Gratuit, Fortnite est disponible sur PC, PS4, Xbox One et iOS. Le jeu a débarqué sur Android durant l’été 2018. Une présence sur toutes les plateformes, une gratuité et un mode de jeu Battle Royale très populaire qui en font un immense succès. Mais ce n’est pas forcément évident d’être un débutant sur Fortnite et c’est pourquoi nous vous proposons une série de conseils pour bien démarrer.

Fortnite Battle Royale est le jeu dont tout le monde parle depuis fin 2017. Le streamer Ninja a battu un record d’audience sur Twitch lors d’une session de Fortnite avec Drake, alors que l’Espagnol El Rubius a explosé les compteurs sur YouTube en compagnie d’autres streamers hispanophones en dépassant la barre du million de spectateurs en simultané.

La popularité peut être expliquée par plusieurs facteurs. Il est notamment disponible sur iOS, PC, PS4 et Xbox One alors que Fortnite est arrivé sur Android durant l’été 2018 avec des nouveautés en prime. Il touche donc potentiellement un large échantillon de gamers. Autre paramètre important : il est gratuit, au contraire de son principal concurrent, PUBG, qui n’est accessible sans payer que dans sa version sur smartphone.

Son aspect cartoon lui permet aussi de se démarquer et d’attirer un autre type de public. Mais ne vous laissez pas attendrir par cet aspect très coloré et mignon que peut dégager Fortnite : il n’est pas vraiment facile à prendre en main, surtout pour les joueurs qui ne sont pas habitués aux jeux de shoot ou au genre du Battle Royale. Voilà pourquoi on vous donne quelques conseils pour bien démarrer.

Choisir son interface et sa prise en main

Le choix de l’interface et de la prise en main n’est pas anodin. Vous disposez de plusieurs choix qui influenceront votre façon de jouer. Tout d’abord, vous devez choisir si votre arme tirera automatiquement quand vous êtes face à un ennemi ou si vous devez tapoter sur l’écran (et à quel endroit de l’écran). Le tir automatique fonctionne bien pour certains types d’arme (notamment les armes à feu) et bien moins pour d’autres (les armes blanches, les armes contondantes ou armes de jet comme les grenades). Rassurez-vous : quel que soit votre choix au départ, vous pourrez en changer a posteriori.

Vous devez aussi choisir votre interface. Il existe trois interfaces préconfigurées. La première est « Old School« . Elle est la plus simple, avec moins de contrôles tactiles affichés. La deuxième est l’interface « Combat Pro« . Elle met en exergue les contrôles dédiés aux affrontements avec les autres joueurs. Mais cela se fait au détriment des outils de construction. Elle est parfaite pour ceux qui préfèreront piller les adversaires plutôt que de récolter des ressources. La dernière interface s’appelle « Builder Pro« . Elle est la plus complexe et la plus difficile à maîtriser. Elle marie habilement les outils de combats et de construction. Et elle offre le plus de raccourcis. Notez que chaque interface préconfigurée est modifiable selon vos goûts et votre style de jeu.

Choisir les meilleures armes

Les joueurs disposent d’un inventaire ne comptant que 5 emplacements. Il n’est donc pas possible de récupérer toutes les armes que vous trouvez et il est nécessaire de faire un choix. Pour garantir l’équilibre du jeu, il n’existe aucune arme vraiment surpuissante qui surpasse toutes les autres, mais il y a tout de même quelques règles de base à assimiler pour s’en sortir convenablement au début.

Sachez que pour être bon sur Fortnite, une bonne gestion de la distance est primordiale. C’est pourquoi vous devez être polyvalent et pouvoir être capable de répondre à toutes sortes de question. Pour cela, il vous faut des armes efficaces de loin comme de près. Bien sûr, il faut aussi savoir vous adapter. Vous allez parfois manquer de munitions ou ne réussirez pas à trouver l’arme que vous souhaitez. Certaines sont plus rares que d’autres. Vous pouvez d’ailleurs estimer li niveau de rareté d’un objet à la couleur de son texte. Les joueurs de WoW ne seront pas perdus, il s’agit exactement du même code couleur :

Blanc : Commun

Vert : Inhabituel

Bleu : Rare

Violet : Épique

Orange : Légendaire

Partie après partie, vous serez en mesure de choisir vos armes en fonction de vos appétences et de vos points forts. Mais en attendant, nous vous proposons une combinaison d’armes qui sera très souvent intéressante :

Un sniper sera très efficace à longue distance. Avec une telle arme, vous pourrez faire un carnage sur les positions hautes. L’observation et le repérage des positions ennemies étant primordiales, la lunette peut aussi vous permettre des prendre des informations.

sera très efficace à longue distance. Avec une telle arme, vous pourrez faire un carnage sur les positions hautes. L’observation et le repérage des positions ennemies étant primordiales, la lunette peut aussi vous permettre des prendre des informations. Au contraire, le fusil à pompe est une arme de corps à corps. Inutile de tirer avec si votre cible n’est ne serait-ce qu’un petit peu éloigné. Il est très utile dans les bâtiments ou en ville, où il n’est rare de croiser des joueurs et de se retrouver à courte portée des uns des autres.

est une arme de corps à corps. Inutile de tirer avec si votre cible n’est ne serait-ce qu’un petit peu éloigné. Il est très utile dans les bâtiments ou en ville, où il n’est rare de croiser des joueurs et de se retrouver à courte portée des uns des autres. Le fusil d’assaut offre de son côté un bon compromis en ce qui concerne la distance, permettant de canarder de relativement loin comme de près. Il demande néanmoins d’être assez précis : chaque balle (sauf dans la tête) inflige des dégâts limités par rapport à d’autres armes, il faut donc éviter de tirer trop de balles perdues.

offre de son côté un bon compromis en ce qui concerne la distance, permettant de canarder de relativement loin comme de près. Il demande néanmoins d’être assez précis : chaque balle (sauf dans la tête) inflige des dégâts limités par rapport à d’autres armes, il faut donc éviter de tirer trop de balles perdues. Les grenades permettent de débloquer une situation quand un joueur ou une équipe campe sur une position. Un moyen efficace de contourner les constructions et éléments du décor pour atteindre sa cible ou la forcer à se déplacer, la rendant de facto vulnérable et mettant le joueur adverse sous pression.

N’hésitez pas à abuser des potions de bouclier, qui permettent de bénéficier d’une protection supplémentaire en plus des 100 points de vie de base. Elles peuvent êtres ingérées dès qu’elles sont récupérées, mais assurez-vous avant d’être en sécurité : vous serez vulnérables durant un cours laps de temps. Mais il faut tout de même les utiliser rapidement : l’armure est très importante pour survivre et cela libère de l’espace dans l’inventaire.

Où atterrir : en ville ou ailleurs ?

Sur Fortnite Battle Royale, vous n’apparaissez pas à un point au hasard sur la carte. Vous commencez la partie dans un bus volant, duquel vous devez ensuite sauter. Vous pouvez alors contrôler votre chute et choisir où atterrir sur le champs de bataille. Le lieu sélectionné n’est pas à prendre à la légère et constitue un véritable choix stratégique.

Pour les débutants, il est préférable d’éviter les villes. C’est ici qu’on trouve le plus facilement des armes et de l’équipement, mais c’est aussi là-bas qu’on doit composer avec la présence de nombreux joueurs. Mieux vaut s’abstenir d’atterrir directement dans ces zones dans lesquelles vous vous retrouvez directement dans le viseur des adversaires et optez plutôt pour un endroit plus calme.

A force de découvrir la carte (il n’y en a qu’une seule à ce jour), vous pourrez estimer quel spot convient le mieux à votre style de jeu et trouver un équilibre entre danger et présence de ressources. A noter que la carte évolue au fil mois. Un énorme cratère est par exemple apparu en saison 4. Vous pouvez trouver ci-dessous la map telle qu’elle l’est en début de saison 5, qui a vu apparaître notamment une zone désertique au sud-est.

Parmi les zones qui semblent propices à un atterrissage pour un débutant (sans trop de monde mais avec la possibilité de récupérer des armes ou avec une topographie intéressante), nous retrouvons :

La montagne (à l’ouest)

Le lotissement de maisons (au nord)

Le camping entre Retail Row et Lonely Lodge

Le village à côté de Junk Junction

Le circuit de cross (à l’est)

La carte des coffres sur Fortnite

Les coffres contiennent armes et objets et sont très recherchés par les joueurs. Ceux-ci ont plus de probabilité de vous donner des items disposant d’une rareté supérieure qu’in objet trouvé dans la nature. Pour être bien équipé, il faut absolument parvenir à trouver plusieurs coffres dans une partie, d’où l’utilité de la carte ci-dessous. Bien sûr, plus la concentration de coffres est forte, plus il est probable que vous tombiez sur des adversaires, attention donc. Il est possible de les repérer au son qu’ils émettent.

La construction dans Fortnite

Fortnite propose un élément de gameplay intéressant dans son Battle Royale, qui apporte plus de profondeur au jeu et qu’on ne retrouve pas dans PUBG : la construction. Beaucoup de joueurs préfèrent s’en passer, trouvant le système trop compliqué. Il est vrai que cela nécessite de l’entraînement pour le maîtriser et l’utiliser de manière efficace. Mais une fois qu’on a bien compris comment l’exploiter à son avantage, il s’agit d’un atout important qui fait la différence.

Chaque joueur est équipé d’une pioche en début de partie. Elle sert à détruire l’environnement (murs, plafonds, arbres, escaliers…), ce qui vous permet de surprendre un ennemi qui se pensait à l’abri et de récolter des ressources qui permettent d’effectuer des constructions :

Le bois est la ressource la plus courante mais aussi la plus fragile. En quelques tirs, vos adversaires pourront démolir vos constructions. Elle est récupérable en détruisant des arbres ou des éléments de bâtiments.

est la ressource la plus courante mais aussi la plus fragile. En quelques tirs, vos adversaires pourront démolir vos constructions. Elle est récupérable en détruisant des arbres ou des éléments de bâtiments. La pierre est plus solide que le bois et peut être obtenue en utilisant sa pioche sur les rochers en extérieur ou sur certains éléments dans les bâtiments comme les cheminées.

est plus solide que le bois et peut être obtenue en utilisant sa pioche sur les rochers en extérieur ou sur certains éléments dans les bâtiments comme les cheminées. Le métal est extrêmement solide mais souffre de plusieurs défauts. Les petits objets ne fournissent pas assez de ressource et il faut donc se tourner vers les véhicules pour en acquérir, mais ils sont assez rares. De plus, construire avec du métal requiert plus de temps : pas question de commencer à bâtir si vous êtes déjà sous le feu ennemi.

La construction permet au joueur de se protéger de tirs ennemis, de bloquer un passage, de prendre de la hauteur ou d’atteindre des endroits stratégiques. Cela prend du temps et nécessite de l’expérience pour savoir quand et comment une construction peut faire basculer une situation en sa faveur, mais ça vaut vraiment le coup d’essayer.

Gérer la zone sur Fortnite

C’est le principe même des Battle Royale : au fur et à mesure que la partie avance, la carte se réduit afin de forcer les joueurs à se rencontrer et les obliger à se montrer un minimum mobiles. La zone de jeu devient de plus en plus petite et les joueurs qui se trouvent en dehors doivent alors subit les dégâts de la tempête, qui les tue rapidement.

A l’annonce d’un rétrécissement de zone, les joueurs qui sont en-dehors des nouvelles limites doivent alors se rendre sur le nouveau terrain de jeu réduit. Il ne s’agit pas d’y courir comme un dératé mais de trouver un équilibre pour l’atteindre à temps en fonction de la distance qui vous en sépare tout en évitant le danger. Vous devez anticiper les mouvements des autres joueurs qui vont eux aussi chercher à rejoindre la zone.

Si vous êtes déjà dans la nouvelle zone, vous pouvez en profiter pour trouver une position (en hauteur et à couvert si possible) et accueillir les joueurs qui vont affluer vers vous. Vous aurez alors en théorie un net avantage sur eux, alors qu’ils seront obligés d’avancer face à la pression de la tempête. Dans le cas contraire, si vous devez vous rendre dans la zone, faites bien attention et n’oubliez pas que vos adversaires vont vous y attendre de pied ferme.

Attention à votre vie !

Et oui, vous devez faire attention à tout ce qui vous entoure mais aussi à vos barres de points de vie et d’armure. Engager un combat avec plus de PV vous donne forcément un gros avantage. Voici les objets qui permettent de récupérer de la vitalité :

Pommes : rend 5 PV jusqu’à 100

Bandages : rend 15 PV jusqu’à 75

Trousses de soin : rend 100 PV jusqu’à 100

Petite potion d’armure : rend 25 PV jusqu’à 200

Grande potion d’armure : rend 50 PV jusqu’à 200

Autres conseils de base sur Fortnite

Nous avons évoqué les aspects les plus importants de Fortnite, mais il y a encore plein d’autres subtilités qu’il faut prendre en compte pour jouer à un niveau correct et viser les Top 1. Utilisez bien toutes les informations sonores que vous pouvez récolter afin de localiser vos ennemis. Le bruit de leurs pas, des tirs ou des constructions en cours sont de précieux indices qui vous permettent de décider d’une fuite ou d’une attaque. N’oubliez bien sûr pas que vos adversaires peuvent faire de même : attention donc aux bruits que vous faîtes.

Nous l’avons déjà mentionné mais un rappel ne peut pas faire de mal : d’une manière générale, plus vous êtes situés en hauteur, plus vous prenez un avantage sur vos ennemis. De nombreux moyens sont disponibles pour s’offrir une vue dégagée : les toits, les collines ou encore les constructions. Pour caricaturer : positionnez-vous sur une construction sur le toit d’un bâtiment situé sur une colline, et vous êtes le patron de la zone.

A moins que vous ne soyez protégé par une construction ou l’environnement, ne restez jamais statique. Sur Fortnite, mieux vaut rester constamment en mouvement pour ne pas devenir une cible trop facile pour l’adversaire, notamment si celui-ci est équipé d’un sniper : un seul headshot, et c’est la mort automatique. Lorsque vous vous déplacez, évitez les lignes droites, vous devez vous montrer imprévisibles. N’hésitez pas non plus à sauter, ça ne pourra que compliquer la tâche de vos ennemis.

Autre suggestion : ne vous précipitez pas sur les loots sans réfléchir. Vos adversaires peuvent profiter du moment pendant lequel vous fouillez un cadavre pour vous allumer. Il faut s’assurer que les environs soient sécurisés avant de se lancer dans une telle manœuvre. Si vous savez qu’un autre joueur est dans le coin, une stratégie peut être de se cacher près d’un cadavre ou d’une caisse et d’attendre qu’un ennemi vienne récupérer armes et objets pour le descendre.