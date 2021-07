Cyberpunk 2077 est numéro 1 sur PS4, les joueurs ignorent les avertissements de Sony

Cyberpunk 2077 cartonne sur PS4 et s'est hissé en tête des ventes du Playstation Store en juin 2021. Une belle performance, alors même que Sony déconseillait aux joueurs d'y jouer sur PS4 et de préférer plutôt la PS4 Pro ou la PS5. Visiblement, les joueurs n'ont pas vraiment pris en compte les avertissements du constructeur nippon.

Comme vous le savez peut-être, Cyberpunk 2077 a fait son retour sur le Playstation Store ce 21 juin 2020 après de longs mois d'absence. Peu de temps après la sortie du titre, Sony avait pris une décision radicale face à l'état catastrophique du titre, notamment sur PS4. En effet, la firme nippone avait tout bonnement retiré le jeu de CD Projekt RED de la boutique en ligne Playstation.

Le jeu est de nouveau disponible à l'achat au format numérique. Malgré tout, Sony s'est montré prudent en rappelant aux joueurs que l'expérience Cyberpunk 2077 sur PS4 est loin d'être parfaite : “Les utilisateurs continueront à rencontrer des problèmes de performances avec l'édition PS4 tandis que CD Projekt RED continue d'améliorer la stabilité sur toutes les plateformes. Sony Interactive Entertainment recommande de jouer au titre sur PS4 Pro ou PS5 pour une expérience optimale”.

Cyberpunk 2077 numéro 1 sur Ps4 en 10 jours seulement

Cet avertissement est toujours affiché sur la fiche produit de Cyberpunk 2077 sur le PS Store. Malgré la mise en garde de Sony, les joueurs ont visiblement choisi de faire confiance à CD Projekt, qui récemment confirmé que Cyberpunk 2077 avait atteint un niveau de performances satisfaisant. En effet, le titre s'est placé en tête de ventes sur PS4 (en Europe et aux États-Unis) en juin 2020. Ayant fait son retour le 21 juin sur la boutique, il aura donc fallu 10 jours seulement à Cyberpunk 2077 pour prendre la place de numéro 1.

Une belle performance. Il faut toutefois préciser que la version PS4 est rétrocompatible sur PS5, offrant d'ailleurs au passage une meilleure expérience graphique. De fait, des joueurs PS5 ont probablement participé aux bons chiffres des ventes de Cyberpunk 2077 sur PS4. En même temps, les versions du jeu optimisées pour la PS5 et la Xbox Series X ne sont pas attendues avant la fin d'année 2021. Alors pour les plus pressés, la seule option consiste à profiter de la rétrocompatibilité et de jouer au jeu dans sa version PS4 et Xbox One sur leur console next-gen.

Source : Sony