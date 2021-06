PS5 : après le problème de drift, la manette DualSense a un nouveau bug agaçant

La manette de PS5 n’est décidément pas épargnée par les bugs. Alors que la DualSense est déjà victime du même problème de drift que la Nintendo Switch, un utilisateur de Reddit a relevé un autre souci au niveau de la batterie. Pour certains, celle-ci s’affiche en effet vide alors qu’elle peut encore durer plusieurs heures.

On imagine la déception de ceux qui, après avoir le plus souvent bataillé pour obtenir une PS5, se retrouvent à devoir subir des bugs au mieux agaçants, au pire très handicapants. La console de Sony a en effet été victime de plusieurs soucis techniques, dont la plupart ont été réglés après quelques mises à jour, alors que d’autres subsistent. Quand ils n’apparaissent pas de nulle part.

La manette DualSense, petit bijou de technologie, n’est pas épargnée par le phénomène. Quelques mois après le lancement de la PS5, des joueurs ont commencé à remarquer le même problème de drift sur les Joy-Con de la Nintendo Switch. Aujourd’hui, on apprend qu’il ne s’agit pas du seul souci avec lequel ces derniers doivent composer. Un utilisateur de Reddit a en effet mentionné un bug au niveau de l’affichage de la batterie.

La manette de PS5 affiche batterie vide alors qu’elle peut encore tenir longtemps

« J’ai chronométré mes sessions de jeu au cours des derniers jours et j’ai noté à quel moment la PS5 m’indiquait que la batterie était faible », écrit u/dospaquetes. « Dans l’ensemble, il y a environ 11-12 heures d’autonomie en continu, et la PS5 m’a dit que la batterie de ma manette commençait à être faible après environ six heures. Tout cela a été fait en jouant principalement à Returnal, qui utilise beaucoup l’haptique. Je n’ai pas utilisé de casque, car cela la viderait encore un peu plus vite. »

Alors que la batterie de la manette ne s’est vidée que de moitié, elle alerte tout de même le joueur qu’elle a besoin d’être rechargée. Un problème relativement bénin donc, mais qui peut pousser son propriétaire à la recharger plus que de raison et par conséquent consumer sa durée de vie plus vite. « Une barre, c’est encore une tonne d’autonomie restante. Si vous éteignez la PS5 et la rallumez, la batterie affiche fréquemment deux barres alors qu’elle n’en affichait qu’une avant le redémarrage », souligne un autre utilisateur.

Les membres de Reddit ont à ce jour exploré deux pistes pour la source du bug. L’un évoque la récente mise à jour de la manette, qui a fait apparaître le problème jusque là inexistant chez lui. L’autre pointe plutôt du doigt la composition lithium de la batterie, qui la fait se recharger mieux lorsque son autonomie atteint 20 à 30 %. Espérons que Sony prenne rapidement le bug en main pour que l’on obtienne une réponse définitive.

Source : Reddit