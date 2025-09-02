La C3 électrique à moins de 20 000€, Citroën l’a fait !

C'est désormais officiel, Citroën va bel et bien lancer une C3 électrique à moins de 20 000€, comme promis par le constructeur à la sortie du modèle standard. Bien entendu, à ce prix, il faudra faire quelques concessions au niveau de la fiche technique. Une affaire qui reste tout de même très alléchante.

L'année dernière, Citroën lançait un petit pavé dans la mare avec une C3 électrique à un prix plus qu'intéressant : seulement 23 300€. En plus de ce tarif alléchant, le véhicule se paye également le luxe d'une fiche technique franchement honorable pour le prix. Et Citroën ne compte pas s'arrêter là. Au lancement de la ë-C3, le constructeur français promettait qu'un nouveau modèle serait bientôt disponible, coûtant encore moins cher.

Il y a quelques mois, ce dernier annonce la couleur : sa nouvelle C3 passera sous la barre symbolique des 20 000€. Alors, promesse tenue ? Il semblerait. Citroën vient d'ouvrir les commandes pour la nouvelle déclinaison de sa citadine phare, et difficile de ne pas être tenté rien qu'en voyant la note. 19 990€ seulement pour la nouvelle C3, il y a de quoi être impressionné.

Citroën s'attaque frontalement à Dacia avec sa nouvelle C3 pas chère

Bien entendu, à ce prix, il faut s'attendre à une fiche technique légèrement au rabais. La batterie initiale de 44 kWh passe à ici à 30 kWh, faisant ainsi chuter l'autonomie à 212 km (ce qui, en théorie, s'avérera suffisant pour des trajets essentiellement urbains). De même, le conducteur n'aura droit qu'à un chargeur monophasé de 7,4 kW. Il aura toutefois la possibilité de céder pour l'option à 400€ le remplaçant par un chargeur triphasé de 11 kW, ou pour celle à 500€ et son chargeur à 30 kW. Quant au moteur, on trouvera du 113 ch sous le capot.

À ce prix, la stratégie de Citroën est on ne peut clair : concurrencer directement la Dacia Spring, disponible actuellement à 18 900€ dans sa version la plus abordable. En effet, le prix annoncé par Citroën ne prend pas en compte les divers bonus à l'achat – et pour cause, ces derniers ne sont visiblement pas encore validés. Mais une fois chose faite, la facture s'amincira d'autant plus. Avers les 4 242 € de bonus écologique, la nouvelle C3 ne coûtera plus que 15 748 €.