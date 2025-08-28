Ce fabricant d’aspirateurs annonce la voiture la plus rapide du monde, rien que ça !

Connu pour ses aspirateurs, Dreame se tourne vers l’automobile. La marque annonce une hypercar électrique censée rivaliser avec la Bugatti Veyron.

Dreame s’est d’abord imposé dans l’univers des appareils domestiques avec ses aspirateurs et robots haut de gamme, comme le Dreame X50 Complete que nous avions testé plus tôt cette année. Mais le constructeur veut désormais s’attaquer à un tout autre terrain : celui des hypercars électriques. La marque chinoise entend marcher dans les pas de BYD, dont la Yangwang U9 vient de devenir la voiture électrique la plus rapide du monde, et se lancer dans la course à la performance extrême.

Selon le média chinois Iyiou, Dreame a réuni près de 1 000 spécialistes issus à la fois de l’électronique grand public et de l’industrie automobile. Dreame ambitionne de dévoiler en 2027 une hypercar capable de rivaliser avec la Bugatti Veyron, modèle mythique qui a longtemps dominé le monde des voitures les plus rapides. Pour appuyer son projet, la marque met en avant son expertise dans les moteurs électriques à très haute vitesse, déjà utilisés dans ses aspirateurs phares.

Le cœur de ce projet repose sur un moteur numérique tournant à 200 000 tours par minute, une technologie déjà certifiée et intégrée dans ses produits électroménagers. Dreame estime ainsi pouvoir adapter ce savoir-faire pour créer la voiture électrique la plus rapide au monde. L’entreprise ne se contente pas de viser la performance brute : elle promet aussi une voiture intelligente, dotée d’un assistant vocal capable d’apprendre les habitudes et l’humeur du conducteur, et reliée à l’écosystème maison connecté.

Reste que Dreame n’est pas le premier fabricant d’aspirateurs à rêver de voitures : Dyson avait aussi lancé un projet similaire avant d’y renoncer en 2019. La différence, c’est que le marché des véhicules électriques chinois a changé : des marques comme Xiaomi ou BYD ont déjà prouvé qu’un outsider pouvait trouver sa place. Si ce dernier réussit son pari, il pourrait donc devenir le premier constructeur issu de l’électroménager à transformer un moteur d’aspirateur en hypercar capable de défier les plus grands noms de l’automobile sportive et du luxe.