Dreame promet l’hypercar la plus rapide du monde en copiant Bugatti, regardez comme la ressemblance est frappante

La marque d’électroménager Dreame veut se faire une place dans l’automobile. Son premier projet frappe fort avec des ambitions extrêmes. Les images publiées rappellent immédiatement un modèle de luxe bien connu.

Ces dernières années, plusieurs entreprises de la tech se sont lancées dans l’automobile. Xiaomi a présenté sa berline électrique SU7 pour rivaliser avec Tesla. Huawei a développé des SUV électriques en partenariat avec Aito, tandis que Sony s’est allié à Honda pour préparer la marque Afeela. Dreame s’inscrit dans cette même logique, en quittant l’univers des appareils domestiques pour viser directement le marché des voitures électriques.

La marque chinoise Dreame a annoncé vouloir construire l’hypercar électrique la plus rapide du monde, rien de moins. Cette dernière s’appuie sur son savoir-faire en moteurs à très haute vitesse, déjà utilisés dans ses aspirateurs, pour promettre une puissance hors norme. Son fondateur Yu Hao a révélé que près de 1 000 ingénieurs et spécialistes travaillent au projet, avec une présentation officielle du prototype prévue pour 2027. L’objectif affiché : rivaliser avec la Bugatti Veyron, modèle mythique qui a longtemps détenu le record de vitesse.

Dreame présente des rendus de sa future voiture qui imitent la Bugatti Chiron

Les premières images partagées par le fondateur de Dreame montrent un design qui reprend trait pour trait celui de la Bugatti Chiron. On y distingue la calandre en fer à cheval, les lignes latérales en C, et même la signature lumineuse de la supercar française. La principale différence réside dans la présence de quatre portes, ce qui laisse penser à une berline sportive électrique. Cette ressemblance assumée a été confirmée par le nom choisi : « Dreame-Bugatti », une appellation directement mentionnée sur les réseaux sociaux de l’entreprise.

Le prototype sera présenté au Consumer Electronics Show de Las Vegas, grand rendez-vous mondial de la tech. Dreame envisage aussi de construire une usine près de Berlin pour s’appuyer sur le réseau industriel allemand et se rapprocher du marché européen. L’entreprise devra toutefois affronter des rivaux déjà établis : la Yangwang U9 de BYD, récemment chronométrée à 472 km/h, et la Rimac Nevera qui a atteint 431 km/h. Le fabricant d’aspirateurs espère aller encore plus loin et transformer son expertise des moteurs ultra rapides en arme pour conquérir l’automobile haut de gamme. Mais en reprenant presque trait pour trait la Bugatti Chiron, ce dernier risque surtout de faire parler de plagiat plutôt que d’innovation.