Les nouveaux robots tondeuses A3 AWD de Dreame misent sur l’IA, mais pas que

Dreame, entreprise spécialisée dans la maison intelligente et les solutions de jardin connectées, dévoile sa nouvelle série de robots tondeuses, la A3 AWD. Voyons ce qu'elle apporte.

En attendant les robots humanoïdes qui iront faire les courses ou la cuisine à notre place, il existe tout un tas d'appareils capables de nous soulager des corvées du quotidien. On pense aux aspirateurs robots qui pour la plupart passent également la serpillère. Et si vous avez la chance d'avoir un jardin avec de l'herbe, les robots tondeuses se chargent de la couper avec précision pendant que vous vaquez à vos occupations.

Ces machines ont, comme toutes les autres, suivies les évolutions technologiques et proposent aujourd'hui un tas de fonctionnalités dont on pouvait seulement rêver il y a quelques années. Au premier rang des dernières en date, on trouve sans surprise l'intelligence artificielle. Elle est largement mise à profit dans la nouvelle série des robots tondeuses de chez Dreame : les A3 AWD. Ils ne résument pas qu'à ça cela dit.

Dreame présente sa nouvelle série de robots tondeuse, la A3 AWD

Le système de navigation embarqué, OmniSense 3.0, se sert de la technologie LiDAR pour atteindre une portée de 70 mètres, avec une précision jusqu'à 1 cm. Associée à une vision binoculaire IA à 360°, le robot établit des cartes 3D en temps réel de votre pelouse et de ce qui l'entoure. Il peut reconnaître plus de 300 objets sur son chemin : jouets, tuyau d'arrosage, mais aussi des petits animaux comme les hérissons. Vous avez deux jardins séparés ? Pas de problème, l'appareil gère 2 cartes indépendantes.

Niveau coupe, le système EdgeMaster 2.0 promet de tondre à moins de 1,5 cm des bordures. Deux disques montés sur des bras articulés s'adaptent aux éventuelles irrégularités du terrain. Capable de couper une herbe dépassant les 20 cm, la série des robots tondeuses A3 AWD peut gérer une hauteur de coupe entre 3 et 10 cm, définie par vos soins dans l'application compagnon.

Parcourant des pentes jusqu'à 80 % et passant des obstacles de 5,5 cm maximum, les robots tondeuses peuvent aussi surveiller votre domicile à leurs heures perdues. La caméra frontale filme pendant les patrouilles et l'IA reconnaît si un humain passe par là. Une alerte est alors envoyée à votre smartphone.

La série des robots tondeuses A3 AWD de Dreame sera disponible en Europe à partir du printemps 2026. Au moment de publier cet article, il n'y a pas de date plus précise, ni de prix indiqué. Dreame fera connaître ces informations sur ses réseaux officiels.