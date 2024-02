Dragon’s Dogma 2 : date de sortie, histoire, gameplay, tout savoir sur le jeu de rôle qui mise sur l’action

Dragon’s Dogma est le nouveau jeu de rôle du studio Capcom. Un titre que les fans n’espéraient plus, tant il s’est fait attendre. Dans ce dossier, on fait le point sur ce qu’il y a à savoir avant de se lancer dans cette aventure.

Dragon’s Dogma 2 est le jeu phare de Capcom pour ce début d’année 2024. Le second volet d’une licence acclamée par la critique et appréciée des fans. Il s’agit d’un jeu de rôle en monde ouvert qui mise sur l’action, à mi-chemin entre Skyrim et Devil May Cry.

Dans ce dossier, nous allons faire le point sur Dragon’s Dogma 2. Date de sortie, prix, gameplay, on fait le tour de l’essentiel à savoir avant de se lancer.

Dragon’s Dogma, c’est quoi ?

Avant de commencer, faisons un point sur ce qu’est Dragon’s Dogma. Le premier volet est sorti initialement sur Xbox 360 et PS3 en 2012, avant de ressortir dans une version améliorée (avec plus de contenus et moins de bug) en 2013 sous le titre Dark Arisen. Il est aujourd’hui trouvable sur PC, PS4, Xbox et même sur la Switch.

Dragon’s Dogma représente un mélange des genres assez unique. Jeu 100% japonais, il s’inspire de la fantasy européenne pour son univers et de titres tels Skyrim ou Gothic pour son monde ouvert. Il saupoudre tout cela avec un système de combat proche des beat them all tel Devil May Cry, en ajoutant même une pincée de Shadow of the Colossus. Sa fonctionnalité phare est son système de pions. Chaque joueur se créé un personnage principal ainsi qu’un pion, un serviteur qui l’accompagne dans son périple. Ce dernier peut être recruté par d’autres joueurs via un portail, et ainsi gagner de l’expérience ou des objets. Pour sa part, le joueur peut lui aussi recruter des pions d’autres aventuriers selon ses besoins. Il lui manque un magicien, il n’a qu’à se servir en ligne.

L’histoire prend place dans le royaume de Gransys. Le joueur y incarne un personnage de sa création, un pauvre pêcheur dont le cœur a été dérobé par un dragon. A lui de partir à l’aventure pour le récupérer et anéantir la menace par la même occasion. Un scénario prétexte pour une quête épique dans un vaste open world rempli de quêtes annexes et de monstres à occire.

Dragon’s Dogma a connu un succès commercial au fil de ses rééditions et acquis un statut culte auprès des joueurs. Pourtant, Capcom a mis du temps à mettre une suite en chantier. Il aura ainsi fallu attendre plus de dix ans pour avoir des nouvelles. Pour avoir plus de détails sur la licence, nous vous dirigeons vers l'excellente vidéo réalisée par Nostalgeek.

Quand sort Dragon’s Dogma 2 ?

La sortie de Dragon’s Dogma 2 est prévue pour le 22 mars 2024, soit presque douze ans après le jeu original.

Sur quelles plateformes sort Dragon’s Dogma 2 ?

Dragon’s Dogma sort sur les consoles actuelles, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. Il débarque également sur PC, via Steam.

Il s’agit d’un jeu 100% « new gen », il n’est donc pas prévu pour la PS4 ou la Xbox One, ni même pour la Switch.

Quel est le prix de Dragon’s Dogma 2 ?

Dragon’s Dogma 2 est vendu en deux éditions : classique et Deluxe. Cette dernière apporte quelques éléments cosmétiques et des objets en jeu.

Sur consoles, l’édition basique est vendue 74,99 euros tandis que la version Deluxe est affichée au tarif de 84,99 euros. Sur PC, l’édition basique est à 64,99 euros tandis que la version Deluxe est à 74,99 euros.

Quelle est l’histoire de Dragon’s Dogma 2 ?

Dragon’s Dogma 2 raconte l’histoire de l’Insurgé, un personnage créé par vos soins. Au début du jeu, il se fait dérober son cœur par un dragon, et sa mission est d’aller le récupérer puis de sauver le monde… Si cela vous rappelle le synopsis du premier volet, c’est normal ! Dragon’s Dogma 2 n’est pas une suite au premier jeu, mais bien une réécriture, à la manière des différents volets de Zelda qui, au fond, racontent toujours la même histoire.

Cependant, Capcom promet que la narration de cette suite sera plus poussée que dans le jeu de 2012, avec des intrigues politiques qui prendront une plus grande importance au sein du scénario. Par exemple, l’Insurgé devra faire face à un usurpateur qui se fait lui aussi passer pour un Insurgé pour s’assoir sur le trône du royaume de Vermund.

Faut-il avoir joué à Dragon’s Dogma 1 pour faire Dragon’s Dogma 2 ?

Dragon’s Dogma 2 étant une réécriture du 1, il n’est pas nécessaire d’avoir fait ce dernier pour tout comprendre. C’est même tout à fait inutile ! Le nouveau jeu de Capcom a pour ambition d’attirer les fans du premier jeu, mais surtout un public frais. Pas de panique si vous n’avez pas fait vos devoirs, donc.

A quoi ressemble le gameplay de Dragon’s Dogma 2 ?

Dragon’s Dogma 2 reprend le gameplay du premier volet, tout en l’améliorant grandement. Il s’agit d’un jeu d’aventure à la troisième personne où le joueur évolue dans un vaste monde ouvert. Comme dans tout bon RPG, nous avons une quête principale épique, mais aussi une multitude de missions annexes à compléter.

La particularité de Dragon’s Dogma 2, c’est son système de combat ultra nerveux, et surtout très différent selon les classes (dix au total). Par exemple, un guerrier fonce dans le tas et donne de gros coups d’épée, le voleur doit grimper sur des ennemis gigantesques pour atteindre leur point faible, le mage et l’archer arrosent leurs adversaires à distance et le conquérant utilise des techniques de toutes les écoles.

Voici les classes disponibles :

Guerrier

Archer

Voleur

Mage

Champion

Sorcier

Archer-Mage

Chevalier-Mage

Illusioniste

Conquérant

Plus encore, à la manière d’un Breath of the Wild, il est possible d’utiliser l’environnement à son avantage. Par exemple, pour tuer un troll énorme qui vous barre la route, vous pouvez l’attirer sur un pont de bois qui enjambe une falaise avant de le détruire. Plus de pont, plus de troll non plus.

Les pions font leur grand retour dans cet opus. Encore une fois, votre serviteur (créé par vos soins) pourra aller vivre des aventures avec d’autres joueurs, ramenant de l’expérience ou des objets. Capcom précise que ces personnages auront encore plus de traits caractéristiques que dans le premier jeu. Par exemple, certains parleront des langues étrangères. Dans une vidéo promotionnelle, on peut voir un pion traduire instantanément le dialogue d’un donneur de quête elfe. Sans lui, impossible de communiquer.

Enfin, Capcom promet une carte gigantesque et très variée. Nous y parcourrons Vermund, le royaume des hommes, le pays des elfes, mais aussi Battahl, la contrée désertique des léonins (hommes tigres). Des territoires arpentés par des monstres tous plus gros et féroces les uns que les autres.